Automobilový zväz VDA žiada Merza, aby Čínu vyzval na otvorenie trhu
Nemecké automobilky v poslednom období v Číne zápasia so slabým predajom.
Autor TASR
Berlín 23. februára (TASR) - Nemecký automobilový priemysel očakáva, že kancelár Friedrich Merz (CDU) počas svoje návštevy Číny vyzve na liberalizáciu jej trhu. „Nemecká strana musí podrobne opísať, v ktorých oblastiach Čína narúša hospodársku súťaž,“ uviedla šéfka Združenia nemeckého automobilového priemyslu Hildegard Müllerová. „Cieľom rokovaní musí byť vo všeobecnosti ďalšie vzájomné otváranie trhov, nie vzájomné izolovanie,“ zdôraznila v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecké automobilky v poslednom období v Číne zápasia so slabým predajom. Okrem silne dotovaných miestnych značiek elektromobilov sa za jeden z kľúčových dôvodov považuje aj nová daň z luxusu na drahé autá, ktorú pociťujú predovšetkým nemeckí výrobcovia. Šéfka VDA zároveň varovala pred prijímaním opatrení, ako je preferenčné zaobchádzania s európskymi výrobcami automobilov vo verejnom obstarávaní alebo pri poskytovaní nákupných stimulov, keďže by to mohlo vyvolať odvetnú reakciu zo strany Pekingu.
Aj keď Európa očakáva od Číny konštruktívne návrhy, „musí vo všeobecnosti zvážiť svoje kroky a príslušné reakcie. V závislosti od rozhodnutí riskuje miestny priemysel protiopatrenia zo strany Číny,“ uzavrela Müllerová.
