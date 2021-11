Volvo Cars postaví tretiu továreň v Európe

Berlín/Göteborg 14. novembra - Švédska automobilka Volvo, ktorú vlastní čínska spoločnosť Geely Holding, chce do polovice dekády postaviť tretiu továreň v Európe, aby dosiahla svoj cieľ, ktorým je vyrobiť 1,2 milióna vozidiel ročne. Povedal to v nedeľu finančný riaditeľ Bjorn Annwall pre nemecký časopis Automobilwoche.



Automobilka so sídlom v Göteborgu, ktorá sa po prvotnej verejnej ponuke akcií (IPO) koncom októbra stala druhou najväčšou firmou kótovanou na burze vo Švédsku s hodnotou 18 miliárd USD (15,72 miliardy eur), má v súčasnosti v Európe dve továrne – jednu vo Švédsku a druhú v Belgicku.



"Potrebujeme oba naše závody v Európe, ale potrebujeme ešte viac. Preto chceme postaviť tretí závod," povedal Annwall pre Automobilwoche. Kde bude závod stáť, zatiaľ nie je jasné, povedal.



Automobilka v súčasnosti vyrába približne 800.000 áut ročne, povedal Annwall a dodal, že do roku 2030 plánuje vyrábať čisto elektrické autá.



(1 EUR = 1,1448 USD)