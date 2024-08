Automobulka prepustí viac ako 1000 zamestnancov v divízii softvéru

Detroit 19. augusta (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) plánuje prepustiť viac ako 1000 zamestnancov vo svojej divízii softvéru a služieb v rámci reorganizácie, ktorej cieľom je zefektívniť prevádzku tejto divízie. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.



Prepúšťanie sa dotkne zhruba 600 pracovných miest v technologickom areáli GM neďaleko Detroitu a prichádza menej ako šesť mesiacov po zmenách vo vedení vrátane odchodu bývalého riaditeľa Apple Mika Abbotta z automobilky zo zdravotných dôvodov.



Hovorca GM v e-mailovom vyhlásení uviedol, že automobilka sa v rámci príprav na budúcnosť snaží zrýchliť a zjednodušiť prevádzku. To si vyžaduje odvážne rozhodnutia a uprednostnenie investícií, ktoré budú mať najväčší vplyv na jej výkon. V dôsledku toho redukuje určité tímy.



Koncern GM odmietol zverejniť celkový počet pracovných miest, ktoré plánuje zrušiť, ale zdroj oboznámený so situáciou potvrdil, že o prácu príde viac ako 1000 zamestnancov vrátane 600 ľudí vo Warrene v štáte Michigan. Zamestnanci, ktorých sa to týka, boli informovaní v pondelok ráno.



Prepúšťanie predstavuje približne 1,3 % z globálneho počtu 76.000 zamestnancov spoločnosti ku koncu minulého roka. Z toho 53.000 zamestnancov má automobilka v USA.



K redukcii pracovných miest dochádza v čase, keď sa automobilky pokúšajú znížiť náklady. A v mnohých prípadoch aj počet zamestnancov pre obavy z poklesu tohto odvetvia, pričom míňajú miliardy dolárov na prechod na plne elektrické vozidlá a tzv. softvérovo definované vozidlá.