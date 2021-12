AUTONOMOUS VEHICLES SUMMIT bol pre účastníkov mimoriadnou udalosťou

Vysokú úroveň a prínosy summitu s prispením podujatia k rozvoju AVS na Slovensku a vo svete, ocenil rad ďalších domácich a zahraničných odborníkov v oblasti autonómnych vozidiel, z ktorých citujeme aspoň niektoré:



„Prednášky boli veľmi inšpiratívne a prínosné. Veľmi ma teší, že v tejto progresívnej oblasti technológií budúcnosti sa venuje podujatie takých vysokých kvalít práve na Slovensku.“

„Napriek ON-LINE forme II. ročník Autonomous Vehicles Summit v Bratislave svojou úrovňou a obsahom potvrdil svoju opodstatnenosť a potrebnosť pre rozvoj inovačných trendov v rozvoji umelej inteligencie pre modernú dopravu Slovenska. V kvalitných príspevkoch bol dostatočne prezentovaný nevídaný rozvoj metód umelej inteligencie, digitalizácie procesov, komunikačných a informačných technológií aplikovateľných v oblasti autonómnych mobilných systémov. Program summitu bol vhodne doplnený prezentáciami súvisiacich oblastí, akými sú napríklad problémy modernej energetickej infraštruktúry pre autonómne mobilné systémy. Organizátorom summitu treba poďakovať za zvládnutie podujatia a zároveň zaželať úspešnú prípravu summitu 2022.“

Ďalší odborník v oblasti AVs uviedol: „Veľmi milo ma prekvapilo, že aj na Slovensku je komunita ľudí, ktorí sa touto problematikou viac alebo menej, priamo alebo nepriamo, zaoberajú. Vzhľadom na veľmi obmedzené možnosti, ktoré grantové schémy na Slovensku výskumníkom v tejto oblasti ponúkajú, žiaľ, ani naše výstupy nemôžu veľmi prečnievať tých, voči ktorým je podpora vedy a výskumy v ich krajinách omnoho štedrejšia. Práve z tohto uhla pohľadu vnímam toto podujatie ako dôležitý impulz, ktorý má potenciál pritiahnuť záujem nielen odbornej verejnosti, ale aj prípadných odberateľov takýchto produktov a s nimi súvisiacich služieb ako aj verejných, či štátnych funkcionárov, ktorí sú zodpovední za technologický rozvoj našej ekonomiky. Práve širokospektrálna ponuka tém príspevkov tohto podujatia umožňovala jeho účastníkom si uvedomiť komplexnosť problematiky autonómnych vozidiel a ich využitia v doprave, ktorá spája svojou multi-disciplinárnosťou celú radu zdanlivo nesúvisiacich oblastí, nielen samotnú technickú, ale aj urbanistickú, či legislatívnu. Samozrejme, aj pre mňa osobne to bolo veľmi prospešné podujatie, kde som získal zaujímavé myšlienky, mal možnosť vidieť túto problematiku v jej komplexnosti ako aj získať prehľad o zaujímavých výskumných tímoch, a to všetko na jednom mieste. "

Bratislava 21. decembra (OTS) - Summit predstavil prezentácie špičkových rečníkov – odborníkov na autonómne vozidlá zo Slovenska, Európy a sveta, vrátane prezentácie global leading AI platformy, KEYNOTE techno giganta firmy BAIDU, a skúsenosti v kontexte boli prezentované špičkovými speakrami z Estónska, Dánska, Nórska, Maďarska, Sri Lanky, Indonézie, Hong Kongu, Belgicka, Nemecka, Česka a ďalších krajín. Na summite boli prezentované speakrom p. Vargom z Ministerstva dopravy a výstavby SR tiež zámery Slovenska a zámery EU speakrom Európskej komisie p. Geertom Van der Linden z direktoriátu DG MOVE v predmetnej oblasti.Rad špičkových svetových speakrov na najvyššej úrovni prezentovala to, čo krajina najviac potrebuje pri riešeniach mobility s využitím autonómnych vozidiel a predstavila na základe vlastného vývoja / skúseností nielen výstupy, ale tiež postupy pri dosahovaní optimálnych, resp. skvelých výsledkov v predmetnej oblasti v praxi.Postupným vývojom dochádza k priblíženiu sa k prevádzke vozidiel bez živého vodiča, ku ktorej praxi postupne prichádza a v širokom rozsahu pri exponenciálnom rastúcom trende vývoja v oblasti AVS príde v priebehu niekoľkých rokov. V tejto súvislosti boli svetovými speakrami na summite prezentované tiež detaily potrebné na implementáciu autonómnych vozidiel do miest a regiónov, kde je potrebná pripravenosť okrem legislatívy a pravidiel a ďalších atribútov, najmä zmena a zlepšenie infraštruktúry.Slovensko v danej oblasti výrazne zastáva za svetom a za všetkými susedmi. Nielen Bratislava, ale väčšie mestá a aj obce Slovenska čelia problému zabezpečenia primeranej verejnej dopravy. Mnohé nemajú zodpovedajúcu infraštruktúru na podporu potrieb svojich obyvateľov, čo je medzera, ktorú do značnej miery vyplnia autá s vlastným riadením. Na summite boli okrem iných položené základy summitom vytváranej platformy Autonom Mobility Region Bratislava s prednáškami teamu odborníkov v kontexte.Odborníci vysoko hodnotili úroveň summitu, v tom o. i. členka Predsedníctva SAV, p., ktorá uviedla: „Oceňujúce slová na adresu summitu odborníkov si vysoko vážime.Výstup summitu potvrdil, že autonómne vozidlá sú vo svete realitou. Súčasne summit potvrdil, že Slovensko v praxi v predmetnej oblasti komplexne zaostáva za svetom, a to aj napriek tomu, že má v oblasti autonómie špičkových odborníkov a štát v mnohých prípadoch nepodporuje inovácie vôbec. Náš plne na inovácie zameraný jedinečný a na Slovensku bezkonkurenčný event odmietli podporiť a nepodporili ani jedným centom relevantné štátne úrady, ani ich satelity, konkrétne MH SR, MIRRI ani SIEA. Z pracovníkov spomenutých úradov sa napriek našim pozvánkam nezúčastnil podujatia ani jeden pracovník a ani jeden pracovník z uvedených subjektov, vrátane rôznych riaditeľov pre inovácie, nebol schopný sa zúčastniť s prednáškou, napriek našej ponuke mu dať priestor na vystúpenie. V tejto súvislosti však oceňujeme prístup Ministerstva školstva, vedy a športu Slovenskej republiky za významnú relevantnú nefinančnú podporu realizácie summitu a vyjadrujeme mu vďaku, a takisto ďakujeme p. Mikovi, vedúcemu Zastúpenia EK na Slovensku za jeho aktívnu účasť na podujatí s prejavom pri otvorení summitu.Podľa slov zakladateľa projektu Autonomous Vehicles Summit (Slovakia ), p. Jozefa Čajka, súboj autonómne vozidlá versus klasické vozidlá nadobúda čoraz väčšiu dynamiku v prospech autonómnych vozidiel a pozitívne dopady adopcie autonómnych vozidiel už vo viacerých krajinách prináša výhody nielen v oblasti riešení mobility, ale v celom spektre ďalších súvisiacich aktivít a ich pozitívnych dopadov na spoločnosť. Organizátor Autonomous Vehicles Summit už pripravuje jeho III. ročník na 2022.Kontakt: + 421-903447629Oficálna web stránka podujatia https://www.autonomousvehiclessummit.eu/ FB page: https://www.facebook.com/AutonomousVehiclesSummit.eu