Autonomous Vehicles Summit: konferencia autonómnych vozidiel

Z mnohých vyjadrení oceňujúcich vysokú úroveň summitu 17.-18. 09. 2020 aktuálne aspoň dve typické:

Michael Talbot, Head of Strategy Zenzic (United Kingdom): „Ďakujem veľmi pekne za pozvanie zúčastniť sa AVS 2020 - bola to zaujímavá a užitočná konferencia nabitá radom odborných prednášajúcich, ktorá priniesla nové pohľady a postrehy z rôznych sektorov. Taktiež predstavila niektoré sľubné práce, ktoré prebiehajú na Slovensku a v susedných krajinách“

Dr. Stephane Dreher, senior manažér pre konektivitu a automatizáciu, blockchain ERTICO - ITS Europe, Brusel (Belgicko): „Som rád, že mám túto príležitosť zúčastniť sa ako hlavný rečník a hovoriť o projektoch, politike a adopcii #AutomatedVehicles s odborníkmi zo strednej a východnej Európy“.

Budíček pre Slovensko

Bratislava 22. septembra (OTS) - Autonomous Vehicles Summit (Slovakia), konferencia autonómnych vozidiel sa konala pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v dňoch 17. - 18. septembra 2020. Konferenciu otvoril Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.Rad špičkových svetových a slovenských rečníkov sa predstavil na Autonomous Vehicles Summit, o. i.:, Chief Executive Officer, Sygic (Slovakia),, Chief Engineer Functional Safety, Organisation VAT Horiba MIRA (United Kingdom, KEYNOTEBerry Leung, Teksbotics (Hong Kong),, TEN SLOVAKIA,, Business Development Aerospace & Defense, Global Automotive, Aerospace & Defense Industries, IBM Academy of Technology Member,, UK Bratislava,, Area Manager Germany/Austria/Switzerland/CEE NAVYA Tech, (France),, Independent individual, Technical Author, Visionary about IoT2.0, Shanghai, China,, Business development director CEE&Nordic, Huawei Technologies (China/Poland),, Head of Strategy Zenzic (United Kingdom),, Counsel, Corporate and regulatory specialist, Bird & Bird (Slovakia),, Director General, Section of road traffic and roads, Ministry of Transport and Construction of Slovak Republic (Slovakia).KEYNOTE, Senior manager connectivity & automation, blockchain ERTICO - ITS Europe, Brussels (Belgium) a rad ďalších, predstavilo prednáškami a v rámci panelových diskusií summitu riešenia v oblasti autonómnych vozidiel, úloh a trendov v predmetnej oblasti, ktoré sú inšpiráciou pre inovátorov Slovenska v celej šírke problematiky v kontexte, a z ktorých vyplývajú úlohy pre Slovensko pre všetky relevantné zainteresované strany, počnúc výskumníkmi a inovátormi, priemysel Slovenska až po vládu Slovenskej republiky.Na podujatí sme otestovali taktiež úroveň záujmu potenciálne zainteresovaných. Ukázalo sa, že záujem subjektov Slovenska je s ohľadom na akútnu potrebu zlepšiť situáciu Slovenska pri jeho zaostávaní za svetom nízky, najmä zo strany relevantných ministerstiev vlády SR (dopravy, hospodárstva, školstva, informatizácie, vnútra, životného prostredia, ale tiež samosprávy, developerov a architektov, ale aj študentov-inovátorov), ktorí nevyužili potenciál summitu aj napriek ľahkej prístupnosti sa zúčastniť podujatia pre každého z nich.Slovensko v danej oblasti výrazne zaostáva za svetom, a za všetkými susedmi. Z praktického hľadiska v jednej suboblasti problematiky, napr. nielen Bratislava, ale väčšie mestá, ale aj obce Slovenska, čelia problému zabezpečenia primeranej verejnej dopravy. Mestá a obce (smart cities), ako aj vláda a miestne samosprávne vlády nemajú znalosti v oblasti autonómnej mobility, ktorej rozvoj vo svete pokračuje, sú potrebné pre nich a podmieňujú adopciu autonómnych vozidiel do prostredia Slovenska.Na podujatí bola o.i. predstavená prax adopcie autonómnych vozidiel kyvadlovej dopravy, tzv.vo svete špičkovými speakrami z Francúzska, Dánska, Nórska, Hong Kongu, Číny a ďalšími, ktorí túto efektívne priblížili tiež pre Slovensko - návštevníkom summitu.Máme sa však na Slovensku čím popýšiť a podporiť aktivity v tomto smere. Z mnohých mimoriadnych výstupov zo summitu, o.i. uvádzame napr. predstavenie prednáškou(COO) z firmy GOSPACE Tech s. r. o. projekt svetovej úrovne: „." Ako prví na Slovensku sme s ponukou našej podpory kontaktovali, autora a ústredného managera, zatiaľ(ide o autonómne vozidlo k aplikácii v poľnohospodárstve), nazvaného, ktorému sme dali tiež priestor k prezentácii na našom summite. Doporučujeme podporiť projekt SaMoRob smerom k zváženiu malosériovej výroby na Slovensku ako potenciálne zaujímavý, aj z dôvodu jeho proexportného charakteru. Toto autonómne vozidlo bolo prvýkrát prezentované na najväčšom podujatí oblasti autonómnych vozidiel, na Autonomus Vehicles Summit Slovakia 2020 v dňoch 17.-18.09.2020. Autonomous Vehicles Summit (Slovakia) je prvým, jedinečným bezkonkurenčným projektom - podujatím autonómnych vozidiel takéhoto zamerania a formátu nielen v rámci Slovenska, ale aj v CEE. Svojim poňatím a predmetom je potrebným a užitočným eventom nielen pre governments, techno-inovátorov, univerzity, academy, IT firmy a ich managerov, ale pre každého a na Slovensku obzvlášť tiež pre samosprávy, architektov a developerov smart cities a turistické strediská.Aj z tohto dôvodu pripravujeme druhé vydanie Autonomous Vehicles Summit , ktoré sa bude konať v prvej polovici r. 2021.