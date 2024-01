Autopožičovňa Hertz sa pre náklady zbaví 20.000 elektrických áut

New York 11. januára (TASR) - Americká sieť autopožičovní Hertz predá zo svojej flotily v Spojených štátoch približne 20.000 elektromobilov a nahradí ich vozidlami so spaľovacími motormi. Spoločnosť svoje rozhodnutie zdôvodnila vysokými nákladmi na opravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výdavky na opravy po nehodách, najmä v prípade elektrických vozidiel, boli vo 4. štvrťroku 2023 vysoké, oznámila vo štvrtok spoločnosť. Odpisy súvisiace s predajom vyčíslila približne na 245 miliónov USD (223,83 milióna eur). Autopožičovňa zároveň oznámila, že naďalej sa bude zameriavať na zvyšovanie ziskovosti zvyšku svojej flotily elektrických vozidiel.



V apríli 2022 spoločnosť oznámila, že nakúpi až 65.000 elektromobilov od švédskeho výrobcu Polestar. Niekoľko mesiacov predtým informovala o plánovanom zaobstaraní 100.000 vozidiel značky Tesla do konca roka 2022.



Hertz si v minulosti stanovila cieľ mať do konca roka 2024 vo svojom vozovom parku 25 % vozidiel na elektrický pohon.



(1 EUR = 1,0946 USD)