Avast prostredníctvom svojej divízie zbieral údaje a predával ich

Bratislava 31. januára (TASR) - Jedna z najväčších antivírusových firiem na svete, český Avast, ktorá vyvinula antivírusový program, rozšírený medzi miliónmi užívateľov na celom svete, predáva citlivé údaje z webového prehliadania mnohým z najväčších svetových spoločností. Podľa informácií, ktoré priniesol špecializovaný časopis PC Revue čerpajúci z portálu vice.com a ďalších zdrojov, to spoločným vyšetrovaním zistili weby Motherboard a PCMag.



Medzi súčasných klientov Avastu patria významné medzinárodné spoločnosti. Niektorí klienti zaplatili už milióny dolárov za produkty, ktoré obsahujú tzv. informačný kanál všetkých kliknutí, ktorý dokáže veľmi podrobne sledovať správanie používateľov, ich kliknutia a pohyb na webových stránkach.



Avast tvrdí, že má viac ako 435 miliónov mesačne aktívnych používateľov, pričom jeho divízia Jumpshot spracováva dáta o užívateľoch a potom ich predáva svojim klientom. Činnosť Jumpshotu sa Avast rozhodol ukončiť s okamžitou platnosťou.



Podľa PR manažérky spoločnosti Avast, Dominiky Kalašovej, to znamená, že firma končí s predajom dát o používateľoch. Avast by mal naďalej využívať zhromaždené informácie len pre interné účely. "Dáta zo zariadení našich užívateľov používame na analýzu obrovských objemov dát o hrozbách, ktoré študujeme pomocou technológií strojového učenia a umelej inteligencie detekujúca vzorec hrozieb a bezpečnostné problémy spôsobom, ktorý je pre samotných ľudí nemožný. Každý mesiac Avast po celom svete zastaví 1,5 miliardy pokusov o útok," tvrdí Kalašová.



"Mrzí nás, že tento krok bude mať dosah na zamestnancov spoločnosti Jumpshot, veľmi si vážime ich práce. Budeme sa snažiť urobiť celý proces pre nich čo najjednoduchšie," uviedol generálny riaditeľ Avast Ondřej Vlček.



Od zverejnenia správ o predávaní dát klientov, podľa českých médií, výrazne klesli hodnoty akcií firmy na pražskej a londýnskej burze. V ČR Avast zamestnáva 1200 ľudí, z toho tri štvrtiny vo výskume a vývoji.



Podľa Annamárie Balážovej z Alison Slovakia je svetové pobúrenie z tohto škandálu obrovské. Ale zarážajúce je, že až tak neskoro. Dáta o svojich zákazníkoch zbierajú aj iné spoločnosti, najčastejšie prevádzkovatelia prostredníctvom prehliadača. "Aký je jednoduchý dôkaz? Len čo začnete vyhľadávať nejaký produkt, o chvíľu už máte v ponuke banery a ponuky na jeho predaj. Napriek tomu, že podmienky na ochranu súkromia sú uvedené, málokto ich číta. Sú zdĺhavé a náročné. Dáta o používateľoch sa zbierajú už viacej ako jednu dekádu, respektíve od vzniku elektronickej komunikácie," tvrdí Balážová.



Ako ďalej povedala pre TASR, používanie umelej inteligencie však umožňuje na doteraz nevyužitých dátach rozšírené analytické postupy a vytváranie nových spotrebiteľských a politických modelov. Dôležité je pripomenúť, že Avast dáta anonymizoval. Čo spôsobilo únik informácie, že Avast monitoruje používateľov, sa možno len domnievať. Ale predpokladom úniku je konkurenčný boj, keďže obchod s dátami je jeden z najluxusnejších na svete. Spotrebitelia si stále neuvedomujú, že žiadne služby a aplikácie nie sú nikdy zadarmo, nech vyzerajú akokoľvek vierohodne a atraktívne.



"Nič nie je zadarmo, pokiaľ iné podobné produkty stoja desiatky eur, tak je logické, že si výrobca produktu, ktorý rozdáva zadarmo, musí stratený príjem vykompenzovať iným spôsobom. V tomto prípade predajom údajov o používateľskom správaní sa zákazníkov. Nejde síce o priame ohrozenie informačnej bezpečnosti, ale o narušenie ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť zneužiteľné. Preto v takomto prípade odporúčam vyhnúť sa lákavým 'bezplatným' ponukám a spoľahnúť sa na overených výrobcov softvéru," zdôraznil pre TASR IT expert Martin Drobný.