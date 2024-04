Avia Solutions Group chce vyškoliť 200 pilotov ročne

Bratislava 29. apríla (TASR) - Letecký priemysel čelí výzve, pretože dopyt po pilotoch rastie. Čoraz viac ich však odchádza do predčasného dôchodku. Spoločnosť Avia Solutions Group so sídlom v írskom Dubline preto prichádza s tréningovým programom pre pilotov, v rámci ktorého ich chce vyškoliť ročne 200. V pondelok informovala o tom, že prebiehať bude aj v spolupráci so slovenskou spoločnosťou AirExplore, ktorá do tejto skupiny patrí.



Školiaci program Pilot Runway predpokladá globálnu expanziu a rast skupiny bude prebiehať aj v partnerstve so spoločnosťou Avion Express. "Program, ktorý sme spustili, je zameraný na výcvik pilotov nielen na externé účely, ale predovšetkým na uspokojenie potrieb leteckých spoločností prevádzkovaných našou skupinou," dodal generálny riaditeľ Avia Solutions Group Jonas Janukenas.



Vzdelávanie študentov programu sa uskutoční na školách BAA Training. Nasledovať budú program Multi-Crew Pilot License, ktorý poskytuje skúsenosti s pilotovaním lietadiel Airbus či Boeing. Po ukončení štúdia získajú podľa spoločnosti celosvetovo uznávanú pilotnú licenciu EASA, ktorá je platná aj mimo Európy.



Spoločnosť dodala, že potenciálnym študentom bude ponúknuté čiastočné financovanie, ktoré pokryje podstatnú časť školného. Konkrétne letecké spoločnosti zas ponúknu potrebné pôžičky na pokrytie zostávajúcich nákladov. "Program Pilot Runway vytvorí rovnaké podmienky pre ľudí, ktorí snívajú o tom, že sa stanú pilotmi, čo uľahčuje začatie ich vzdelávania bez toho, aby sa museli starať o financovanie," uzavrel generálny riaditeľ BAA Training Marijus Ravoitis.



Avia Solutions Group je celosvetovo najväčším poskytovateľom ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) služieb, ktorý prostredníctvom svojich leteckých spoločností prevádzkuje flotilu 212 lietadiel. Materská spoločnosť vlastní viac ako 100 dcérskych spoločností, ktoré pôsobia na všetkých kontinentoch sveta.