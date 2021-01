AVION získal zelený certifikát BREEAM

Ďalšie aktivity Avionu v oblasti trvalej udržateľnosti:

• Avion víta a podporuje aj ekologickejšie formy dopravy. Od septembra tohto roka si môžu majitelia elektromobilov nabiť svoje tátoše zadarmo na dvoch z celkovo ôsmich elektrostaníc vybudovaných v spolupráci so spoločnosťou GreenWay. Pre cyklistov sú k dispozícii stojany na bicykle monitorované kamerovým systémom spolu so servisnou stanicou, v areáli sú umiestnené aj tzv. bikesharing stanice Slovnaft Bajk. Fanúšikovia kolobežiek nájdu v Avione špeciálne miesta na odkladanie a nabíjanie elektrokolobežiek pri vchode č. 4 (od McDonald’s). Priestor je monitorovaný kamerami a okrem iného je možnosť uzamknutia i dobíjania kolobežky.

• Avion sa tento rok zapojil aj do zelenej iniciatívy hlavného mesta Bratislavy 10-tisíc stromov. V novembri tím centra podporil výsadbu 18 nových stromčekov v bratislavskom Ružinove pri jazere Rohlík, ktoré je obľúbeným voľnočasovým miestom.

• Centrum sa dlhodobo snaží aj na vlastnú prevádzku využívať čo najviac ekologických riešení. Všetky centrá Avion v Česku aj na Slovensku nakupujú len elektrinu z obnoviteľných zdrojov už 13 rokov. Centrá osvetľujú úsporné LED svietidlá manažované systémom inteligentného svietenia DALI.

Bratislava 26. januára (OTS) - Centrum, ktoré patrí do skupiny INGKA Centres, prešlo náročnou certifikáciou počas minulého roka.Niekoľkomesačná certifikácia Avionu zahrnovala nielen energetický audit, ale aj množstvo ďalších aktivít, ktoré pomáhajú zabezpečiť trvalú udržateľnosť zdrojov a berú ohľad na našu planétu, ako napríklad separácia odpadu, zapojenie návštevníkov a nájomníkov do ekologických aktivít, vzdelávacie aktivity či podpora komunít. Aktivity aj investície podporujúce trvalú udržateľnosť sú základným pilierom dlhodobej stratégie spoločnosti INGKA Centres. Vlani Avion predstavil novú stratégiu na podporu udržateľnosti Eko príbeh 2021 “ hovorí, prevádzkový manažér nákupného centra Avion Shopping Park v Bratislave, ktoré patrí do skupiny INGKA Centres.Novinkou je napríklad. Tieto zariadenia využíva centrum nielen na spracovanie potravinového odpadu, ale aj na opadané lístie. Vyprodukovanú kompostovú zmes ponúkne centrum aj verejnosti pre ich záhradky.prezrádzaAvion pripravil pre návštevníkov rôzne novinky na ekologickú recykláciu odpadu aj z domácností. V podzemnej garáži nájdu návštevníci šesť ekoboxov – špeciálnych kontajnerov na separovanie žiaroviek, batérií či drobného elektra. K dispozícii sú aj nové boxy na odloženie nepotrebných kníh, časopisov a LP platní, ktoré potom poputujú do knižníc a antikvariátov. Návštevníci tak pomôžu nielen planéte, ale ušetria aj priestor v domácnosti a ekologicky sa zbavia nepotrebných vecí. V centre sú aj smetné koše s možnosťou separácie papiera a plastu.