Avizovaný výstražný štrajk odborárov eurobusu nebude

Košice 22. septembra (TASR) - Avizovaný celodenný pondelkový (26. 9.) výstražný štrajk odborových organizácií spoločnosti eurobus v dopravných závodoch Košice a Rožňava sa neuskutoční. Dôvodom je predloženie príkazu o hospodárskej mobilizácii. TASR o tom z Odborového zväzu (OZ) KOVO informovala Anita Fáková.



Podľa jej slov zamestnávateľ vo štvrtok predložil príkaz ministra hospodárstva, ktorý sa odvoláva na zákon o hospodárskej mobilizácii. Ten dopravcovi ukladá povinnosť zabezpečovať dopravné úlohy v rámci vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov. "Za týchto podmienok sa, samozrejme, avizovaný štrajk ruší, ďalej budeme postupovať podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní, a to požiadaním Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o určenie rozhodcu. Za daných okolností však nepotrebujeme dohodu so zamestnávateľom na žiadosti o určenie rozhodcu," povedala členka predsedníctva Rady OZ KOVO Alexandra Mičietová s tým, že pôjde o jednostranné určenie.



Informáciu o tom, či sa na zamestnancov eurobusu vzťahuje uvedená povinnosť, ktorá by im zabránila v dohľadnej dobe štrajkovať, žiadali odborári koncom júna. "Vtedy požiadavku zamestnávateľ ignoroval a príkaz predložil až teraz," uviedli odborári.



Tvrdia, že štrajk bol hraničným vyvrcholením dlhotrvajúceho sporu so zamestnávateľom o uzavretí kolektívnej zmluvy. Rokovania sa začali koncom októbra minulého roka, pričom sa nedohodli ani v konaní pred sprostredkovateľom. Štrajkovú pohotovosť vyhlásili vlani v polovici decembra. Zamestnávateľ po neúspešnom konaní pred sprostredkovateľom podľa nich nesúhlasil ani s riešením sporu pred rozhodcom.



Výstražný štrajk mal obmedziť prímestské autobusové spoje v okresoch Košice a Rožňava. Dôvodom bola snaha dosiahnuť rast miezd a zmenu organizácie pracovnej pohotovosti vodičov v čase čakania medzi spojmi. Vodiči aktuálne požadovali do taríf minimálne päť eur na hodinu v čase, keď jazdia a 2,70 eura na hodinu počas prestojov. Zamestnávateľ ich požiadavky podľa Fákovej odmietol. Eurobus na otázky TASR týkajúce sa avizovaného štrajku a kolektívneho vyjednávania nereagoval.