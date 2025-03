Asociácia výrobcov izolácií: Bytová výstavba sa vlani prepadla

Bratislava 6. marca (TASR) - Bytová výstavba na Slovensku sa v minulom roku prepadla na najhoršiu úroveň od roku 2017. V súvislosti s údajmi o výstavbe bytov, ktoré Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejnil v stredu (5. 3.), na to upozornila Asociácia výrobcov minerálnych izolácií (AVMI).



Asociácia pripomenula, že za prvé tri kvartály minulého roka bolo vydaných 10.800 stavebných povolení na nové byty, čo je o 20 % menej ako v rovnakom období roku 2023. "Pokles naznačuje, že stavebníci aj developeri sú opatrní a môžu čakať na priaznivejší vývoj cien alebo aj na účinnosť nového stavebného zákona. Výstavba bytov a domov sa za posledných päť rokov predražila v priemere o štvrtinu - projekt, ktorý kedysi stál 100.000 eur, dnes vyžaduje minimálne 125.000 eur," priblížila výkonná riaditeľka AVMI Marcela Kubů.



Trend poklesov v bytovej výstavbe pokračoval podľa AVMI aj v poslednom štvrťroku 2024, a to aj napriek rastúcemu záujmu o hypotéky. "Aktuálne výstupy z Národnej banky Slovenska potvrdzujú kontinuálny rast záujmu o hypotekárne úvery v roku 2024, ale vyšší objem hypotekárnych úverov sa nepremietol do vyššieho počtu stavebných povolení. Práve naopak, aj napriek rastúcemu objemu poskytnutých hypoték sa stavia menej bytov. Dôvodom môžu byť drahšie stavebné práce aj materiály," uviedla Kubů. Pozitívny efekt znižovania úrokových sadzieb a zmiernenie podmienok pre podnikateľov a ľudí nad 40 rokov sa tak v záujme o samotnú výstavbu bytov podľa nej neprejavil.



Riaditeľka AVMI upozornila, že súčasná situácia si vyžaduje systémové opatrenia na podporu bytovej výstavby, bez nich totiž hrozí ďalší pokles dostupnosti bývania a bytová kríza. Jedným z riešení, ako zlepšiť kvalitu bývania, by podľa Kubů mohlo byť zvýšenie tempa renovácií existujúceho bytového fondu.



Podľa asociácie sa v najbližších mesiacoch ukáže, či stavebný sektor dokáže reagovať na priaznivejšie podmienky na hypotekárnom trhu, alebo bude trend poklesu pokračovať.



Podľa údajov ŠÚ SR sa počas vlaňajška dokončilo 17.600 bytov, čo predstavuje pokles oproti roku 2023 o takmer 16 %. Počet začatých bytových jednotiek vlani klesol o 22 %. Dvojciferný prepad sa prejavil naprieč všetkými regiónmi Slovenska.