Sankcie EÚ voči Bielorusku sa týkajú aj dovozu stavebných materiálov

Bratislava 6. augusta (TASR) - Medzi sankcie, ktoré prijala Rada EÚ voči Bielorusku v súvislosti s jeho zapojením do konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, sú zahrnuté aj stavebné materiály. Zákaz dovozu z Bieloruska do EÚ sa týka napríklad aj tepelných minerálnych izolácií, ktoré sú už bežne dostupné aj na slovenskom trhu. V utorok na to upozornila Asociácia výrobcov minerálnych izolácií (AVMI).



"Rozšírenie sankcií na tepelné minerálne izolácie vítame aj z dôvodu, že ide o nekvalitné výrobky, na ktoré dlhodobo upozorňujeme. Nespĺňajú deklarované parametre a pre konečného užívateľa znamenajú nielen zníženie kvality, ale vedú až k chybovosti celej fasády. Predávajú sa však za dumpingové ceny a často sa tak používajú na zateplenie rodinných, bytových domov, ale aj verejných stavieb. Rozšírenie sankcií by malo tento problém plošne vyriešiť," uviedla výkonná riaditeľka AVMI Marcela Kubů.



Doplnila, že podľa nariadenia EÚ sa zakazuje dovážať tovar, ktorý má pôvod v Bielorusku alebo sa z krajiny vyváža. Sankcie sa podľa asociácie vzťahujú na výrobky používané v stavebníctve, ako napríklad kamenná či sklená minerálna vlna, drevo a výrobky z neho, železo, oceľ, sklo a sklené plášte či keramické dlaždice a obkladačky.



Reštriktívne opatrenia voči bieloruskému hospodárstvu odsúhlasila Rada EÚ na júnovom zasadnutí. Zamerané sú na to, aby nebolo možné prostredníctvom Bieloruska obchádzať sankcie zavedené voči Rusku.