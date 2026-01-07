< sekcia Ekonomika
AVMI víta novelu zákona o stavebných výrobkoch
Ale upozorňuje, že štát nezískal nástroje, ktoré naozaj potrebuje.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Asociácia výrobcov minerálnych izolácií (AVMI) víta novelu zákona o stavebných výrobkoch, ktorá nadobúda účinnosť 8. januára, ale upozorňuje, že štát nezískal nástroje, ktoré naozaj potrebuje. Bez posilnenia právomocí Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) sa podľa asociácie nezlepší ani bezpečnosť, ani kvalita stavebných výrobkov na slovenskom trhu. Ako AVMI v stredu informovala, pomôcť by mohol digitálny pas stavebného výrobku, ktorý postupne zavádzajú krajiny Európskej únie.
Zavedenie lokálneho slovenského digitálneho pasu stavebného výrobku v aktuálnej novele zákona o stavebných výrobkoch je preto krok správnym smerom, no AVMI súčasne upozorňuje, že nesmie ísť o izolovanú národnú aktivitu. Ak systém nebude v budúcnosti kompatibilný s európskym digitálnym pasom, vznikne zbytočná dvojkoľajnosť, ktorá výrobcov zaťaží byrokraciou namiesto toho, aby im uľahčila život.
Asociácia zároveň poukazuje na pretrvávajúcu toleranciu voči výrobkom, ktoré sa na trh dostávajú bez preukázanej zdravotnej neškodnosti. Podľa AVMI sa stále na trhu objavujú izolácie bez certifikátu EUCEB, a to aj napriek tomu, že príslušné doklady sú na európskom trhu štandardom.
„Pri stavebných výrobkoch, ktoré môžu mať dosah na zdravie pracovníkov na stavbách (remeselníkov) a ďalej desiatky rokov ovplyvňovať (zdravie) i obyvateľov budov, nemá byť priestor na pochybnosti,“ konštatuje architektka a výkonná riaditeľka AVMI Marcela Kubů. Podľa nej určite nie je v poriadku, keď sa na trh opakovane dostávajú izolácie bez preukázanej zdravotnej neškodnosti. „Zákazníci majú právo vedieť, čo kupujú, a digitálny pas bude jedným z nástrojov, ktorý by to konečne mohol sprehľadniť,“ tvrdí Kubů.
Asociácia má v tejto súvislosti výhrady aj ku kontrole. Hoci novela presúva dohľad nad trhom na SOI, v praxi jej neumožňuje kontrolovať to najdôležitejšie - reálne používanie výrobkov na stavbách. Tam sa pritom podľa asociácie najčastejšie ukáže, či výrobok zodpovedá deklarovaným vlastnostiam.
„Pokiaľ bude mať SOI naďalej zviazané ruky - bez práva vstúpiť na stavbu, bez možnosti odobrať vzorky a bez kapacít na testovanie - nemôže účinne zastaviť nekvalitné, necertifikované, často lacné a zdravotne sporné výrobky,“ upozorňuje Kubů. To podľa výkonnej riaditeľky degraduje celú novelu na formálny dokument, ktorý vytvára dojem zmeny, ale nie zmenu samotnú.
Asociácia preto vyzýva na zvýšenie kompetencií SOI a na reálne posilnenie jej personálnych kapacít. Riešeniu situácie by tiež pomohla previazanosť a koordinácia činnosti stavebných inšpektorov vykonávajúcich štátny stavebný dohľad so SOI. Podľa AVMI len kombinácia transparentných údajov a efektívnych kontrol zabezpečí, že slovenský trh nebude zaplavovaný výrobkami pochybnej kvality.
