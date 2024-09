Výrobcovia sa vyjadrili k návrhu zákona o dani zo sladených nápojov

Bratislava 4. septembra (TASR) - K návrhu zákona o dani zo sladených nápojov z dielne Ministerstva financií (MF) SR sa už prijalo aj niekoľko výnimiek pre niektoré skupiny výrobkov, ktorých sa nová daň nedotkne vôbec. Sú to napríklad sladené mliečne, jogurtové nápoje alebo sladené rastlinné nápoje. Návrh zákona o dani zo sladených nápojov v aktuálnej podobe tak vytvára neprimeraný tlak len na úzky okruh nápojov. Uviedla to Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM).



Asociácia sa zároveň obáva aj ďalších výnimiek, ktoré môžu pribudnúť v druhom čítaní. Ak poslanci a poslankyne prijmú ďalšie výnimky, napríklad pre ochutené nealkoholické pivo, radlery či iné nápoje, štát príde o takmer 7 miliónov eur z očakávaných daňových výnosov len v prvom roku a podporia zvýšenú konzumáciu nezdanených produktov. Zo skúseností z iných krajín sa podľa AVNM potvrdilo, že zdanenie úzkej vybranej kategórie potravín vedie k substitúcii, teda prechodu na podobný, ale nezdanený výrobok.



"Rešpektujeme, že vláda v rámci konsolidácie prijíma nové dane. Je však potrebné si uvedomiť, že ak skutočne chce dosiahnuť deklarovaný zámer zvýšenia príjmov do rozpočtu, každá ďalšia výnimka robí presný opak - tieto príjmy znižuje. Zároveň sa obávame, že nás nový zákon privedie do situácie, keď ochutená minerálka s nízkym obsahom cukru nebude vedieť konkurovať niektorým alkoholickým nápojom alebo ochuteným pivám, čo považujeme za negatívny signál smerom k podpore verejného zdravia a ochrany mládeže," povedala Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM.



Poznamenala, že klesajúci trend v spotrebe sladených nápojov na Slovensku je zrejmý aj bez dodatočného zdanenia a výrobcovia postupne znižujú obsah cukru v nápojoch dobrovoľne. Na trhu však ostávajú naďalej bez povšimnutia alkoholické nápoje s nulovou spotrebnou daňou a aj alkoholické nápoje s nižšou spotrebnou daňou, ako je navrhnutá daň zo sladených nápojov.



"Zastávame názor, že ak by vláda chcela skutočne radikálne zakročiť voči nadmernému príjmu cukru, mala by hovoriť o dani na ďalšie potraviny a nápoje s obsahom pridaného cukru či sladidiel a nie ísť cestou výnimiek. Inak je to len diskriminačný nástroj škodlivý pre podnikateľské prostredie aj pre samotného spotrebiteľa," uzavrela Morvai.