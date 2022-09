AVS: Vodárenská infraštruktúra nie je pripravená na klimatickú zmenu

Bratislava 13. septembra (TASR) - Tohtoročné extrémne suché leto sa prejavilo aj vysychaním viacerých vodárenských zdrojov naprieč Slovenskom. Vodárenské spoločnosti museli prijímať opatrenia na stabilizáciu dodávky pitnej vody pre obyvateľstvo a zároveň viaceré pripravujú rozšírenia vodárenských zdrojov. Asociácia vodárenských spoločností (AVS) v utorok upozornila na nepripravenosť slovenskej vodárenskej infraštruktúry na klimatickú zmenu.



Tri vodárenské zdroje Bratislavskej vodárenskej spoločnosti mali toto leto výdatnosť iba 25 litrov za sekundu. Rok pred tým bola ich výdatnosť v rovnakom čase 51 sekundových litrov. Problém s dostatkom vody mali aj v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Východoslovenská vodárenská spoločnosť musela počas tohto podľa AVS extrémne suchého leta dovážať vodu v cisternách až do 32 obcí, kde nestačili bežné zdroje.



Zmeny vo výdatnosti vodárenských zdrojov však nie sú rovnomerne rozložené naprieč Slovenskom. Oravská vodárenská spoločnosť v tomto roku napríklad neevidovala problémy s výrazným znížením výdatnosti vodných zdrojov.



"Ľudia budú musieť viac uvažovať o spotrebe vody a zvýšiť treba aj ochranu vodárenských zdrojov a investície do infraštruktúry," povedal prezident AVS Stanislav Hreha. Asociácia vyzvala štát, aby sa zamyslel nad tým, ako bude reagovať na klimatickú zmenu a z akých zdrojov sa bude investovať do skvalitňovania a budovania prepojení jednotlivých vodárenských sústav. Vodárenské spoločnosti podľa vlastných slov systematicky pracujú na zlepšení svojej infraštruktúry.



Najvyšší kontrolný úrad skonštatoval, že vodárenský sektor je podfinancovaný a má naakumulovaný investičný dlh vo výške 4,6 miliardy eur a pri súčasnom nastavení nedokáže pokryť všetky potrebné investície. Vodárne preto, aby bolo možné zrealizovať potrebné investície aj nevyhnutnú opravu a obnovu infraštruktúry, pripomienkovali novú regulačnú legislatívu, ktorá bude platiť od budúceho roka.



Z pohľadu vodárenských spoločností sa treba sústrediť predovšetkým na manažment vody v krajine. Cieľom podľa nich má byť udržanie vody tam, kde spadne, a neodvádzať ju kanalizáciou preč z územia.



Podľa AVS by malo byť prioritou dobudovanie vodovodov v obciach, kde dnes nie je voda z verejného vodovodu. Podľa posledných údajov nemá verejný vodovod na Slovensku 280 obcí.



AVS ďalej navrhuje pravidelnú a aktívnu komunikáciu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, aby sa neopakovali chyby z minulosti, keď náklady na infraštruktúru neboli v plnej miere zohľadnené v cenách vodného a stočného.