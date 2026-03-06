Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Axel Springer kupuje vydavateľa britského denníka The Daily Telegraph

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Berlín 6. marca (TASR) - Nemecká mediálna skupina Axel Springer kupuje vydavateľa britského denníka The Daily Telegraph za 575 miliónov GBP (661 miliónov eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Stať sa majiteľom tejto inštitúcie kvality v rámci britskej žurnalistiky je privilégium aj záväzok,“ uviedol šéf Axel Springer Mathias Döpfner.

Skupina Axel Springer vlastní napríklad bulvárny denník Bild, denník Welt, ako aj Business Insider a Politico.

Döpfner zdôraznil, že Telegraph reprezentuje slobodu, osobnú zodpovednosť, demokratické hodnoty a vieru v otvorenú spoločnosť a trhové hospodárstvo, čo sú podľa neho princípy, ktoré sú v súlade s hodnotami skupiny Axel Springer.

Zároveň uistil, že redakčná nezávislosť je „nedotknuteľná“ a že Telegraph Media Group má obrovský rastový potenciál. Pripomenul, že Axel Springer sa pokúšal kúpiť tento denník už pred viac než dvoma desaťročiami.

(1 EUR = 0,8695 GBP)
