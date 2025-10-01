< sekcia Ekonomika
Ayvens Slovakia, s.r.o.: Nová kapitola v mobilite na Slovensku
Spoločnosti LeasePlan Slovakia, s.r.o. a ALD Automotive Slovakia s.r.o. oznamujú zlúčenie do právneho subjektu Ayvens Slovakia, s.r.o.
Autor OTS
Bratislava, 1. októbra (OTS) – Spoločnosti LeasePlan Slovakia, s.r.o. a ALD Automotive Slovakia s.r.o. oznamujú zlúčenie do právneho subjektu Ayvens Slovakia, s.r.o. Ide o významný krok dosiahnutý po akvizícii spoločnosti LeasePlan spoločnosťou ALD Automotive. Táto zmena je výsledkom rebrandingu a integrácie, ktorá spojila silné stránky oboch spoločností za účelom vytvorenia jednotnej značky Ayvens.
V apríli 2024 dosiahla značka Ayvens významný míľnik vstupom na slovenský trh, čím sa stala najväčším hráčom na trhu mobility v krajine. Slovensko sa stalo v poradí jedenástou krajinou z celkovo 42 krajín, kde sa spustila komunikácia novej značky. Vznik Ayvens Slovakia, s.r.o. zahŕňa zlúčenie dvoch významných subjektov, ALD Automotive Slovakia s.r.o. a LeasePlan Slovakia s.r.o., a znamená nielen právne spojenie, ale aj harmonizáciu systémov a procesov.
Generálny riaditeľ spoločnosti Ayvens Slovakia, Rastislav Podlipný, dodáva: „Po minuloročnom rebrandingu môžem s hrdosťou oznámiť, že sme konečne jedna spoločnosť. Umožní nám to efektívnejšie a komplexnejšie slúžiť našim klientom. Zlúčenie je pre nás veľkou udalosťou a tešíme sa na to, ako nám umožní poskytovať kvalitné a inovatívne riešenia, ktoré budú reagovať na meniace sa potreby trhu.“
Prevádzka Ayvens Centrum Bratislava
Ayvens Slovakia sa profiluje ako líder na trhu operatívneho leasingu na Slovensku, pričom nová značka stelesňuje inovácie, kontinuitu a hľadanie udržateľných riešení mobility. Záväzok spoločnosti ostáva nezmenený, a to meniť koncepciu mobility k lepšiemu. Zlúčenie umožňuje spoločnosti poskytovať lepšie služby a inovatívne riešenia, ako napríklad Zákaznícke Kontaktné Centrum, na ktorom majú klienti nepretržitú pomoc doma aj v zahraničí, pri rezervácii servisu alebo vybavení poistnej udalosti. Prináša aj nové technológie v podobe mobilnej aplikácie pre vodičov myAyvens Driver app a aplikácie myAyvens Portal. Ide o moderný online reportingový nástroj, vďaka ktorému fleet manažéri a klienti získajú prehľad nad vozovým parkom 24/7. Medzi funkcie aplikácie patrí aj vyhľadávanie servisov, pneuservisov a čerpacích/nabíjacích staníc, rýchla pomoc v prípade poruchy, nehody alebo zdravotných komplikácií, či možnosť nahlásenia poistnej udalosti. Užívatelia môžu tiež objednať termín vrátenia vozidla po ukončení operatívneho leasingu, sledovať údaje o zaparkovanom vozidle a mať prístup k platobnej histórii vrátane čerpania pohonných hmôt. Klienti Ayvens Slovakia, s.r.o. sa môžu tešiť aj na nové produkty ako napríklad nedávno uvedená služba Ayvens Bike, inovatívny koncept bicykla na operatívny leasing, alebo operatívny leasing jazdených vozidiel, v ktorom klienti nájdu dostupnú alternatívu ku kúpe jazdeného vozidla, kde je výhodou, že všetky servisné úkony a poistenie sú zahrnuté v atraktívnej mesačnej splátke.
Ayvens Slovakia tiež prevádzkuje unikátny multibrand showroom Ayvens Centrum Bratislava, kde si zákazníci môžu na jednom mieste porovnať viaceré modely vozidiel na operatívny leasing, a zároveň ich vyskúšať počas personalizovaných testovacích jázd.
