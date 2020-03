Bratislava 24. marca (TASR) - Až 15 % vodičov si odkúpi auto po skončení operatívneho lízingu. Platí, že ďalších zruba 10 % vozidiel smeruje do komisného predaja a až 75 % odkúpia B2B partneri spoločnosti, teda autobazáre.



Podľa informácií spoločnosti Arval Slovakia takto každoročne skončí približne 1200 až 2000 áut, ktoré spoločnosť vyradí zo svojho vozového parku. Priemerný vek vozidiel sa pohybuje na úrovni 48 mesiacov.



"Ak chceme na trhu rásť, musíme vozový park obnovovať. Na jednej strane musíme každý rok predať viac áut, na strane druhej zaradíme do nášho fleetu každoročne medzi dvomi až dva a pol tisícami nových vozidiel," tvrdí Michal Duška, obchodný riaditeľ spoločnosti.



Podľa neho dáva operatívny lízing najväčší zmysel vtedy, keď vozidlo, v závislosti od kategórie, zákazník využíva niekde medzi troma až piatimi rokmi. V rámci štandardného scenára je priemerný vek vozidiel, pri ktorých sa končí zmluva k operatívnemu lízingu, 48 mesiacov. O tom, čo sa bude diať ďalej s autom, sa už rozhodujú vodiči tesne pred vypršaním zmluvy.



"Vo chvíli, kedy vodič vie, že chce tento automobil od nás odkúpiť, kontaktuje nás ešte pred skončením zmluvy. My mu auto oceníme a v prípade, že s návrhom súhlasí, pristúpime k podpisu zmluvy na odkúpenie auta. Zaregistruje si ho na seba, vozidlo si rovno ponechá a hneď využíva," opisuje Duška.



Spoločnosť takto predá pôvodným vodičom približne 15 percent vozidiel.