Až 400 tovarov nakúpite ešte lacnejšie

Na januárovú 5 % zmenu DPH na základné potraviny v BILLA nečakali. Už dnes obľúbený obchodný reťazec znižuje ceny niekoľkým stovkám kvalitných produktov o 5 %. Ešte viac ušetriť môžete aj vďaka letákovým akciám, keď zľavy pred Vianocami atakujú vo vybraných prípadoch 40 %, 50 % či až 60 %.Populárny reťazec vychádza pred najkrajšími sviatkami roka v ústrety svojim zákazníkom a zákazníčkam. Znižuje ceny vybraných potravín o 5 % vo viacerých kategóriách. To znamená, že si môžete dopriať ešte výhodnejšie ceny aj na vaše obľúbené potraviny.vysvetľujeZníženie cien sa týka viac ako štyroch stoviek potravín, ktoré sa nachádzajú v každodenných nákupoch každého z nás. Za výhodnejšie ceny si tak kúpite nielen chlieb, ale aj mlieko, zemiaky, mäso, rôzne druhy ovocia, ale aj 14 % kyslú smotanu či jogurt.Príklady potravín, ktoré kúpite v BILLA v novej bežnej cene:Vďaka aplikácii BILLA Bonus a skvelým týždňovým akciám ušetríte pred Vianocami ešte viac. Už od stredy 27. 11. 2024 kúpite maslo lacnejšie o 29 percent – za 2,69 €, bravčové karé lacnejšie až o 39 %, mlieko 1,5 % a múku so zľavou 40 %, kačicu bez drobkov lacnejšiu až o 55 %, nátierky lacnejšie o 60 % či čerstvé ovocie a zeleninu v zľave až do neuveriteľných 63 %.Aj týmto krokom BILLA pokračuje vo svojom dlhodobom úsilí udržiavať cenovú dostupnosť kvalitných potravín a prispievať tak k znižovaniu výdavkov slovenských domácností.doplnilNielen pozitívna skúsenosť zákazníčok a zákazníkov, ale aj uznanie od odbornej poroty. BILLA neustále dokazuje, že jej sortiment je kvalitný, obľúbený a na európskej úrovni. Potvrdzujú to mnohé ocenenia najlepšieho pomeru kvality a ceny vyplývajúce z prieskumov na slovenskom trhu, ktoré BILLA získala v rámci nezávislých prieskumov.Sieť supermarketov BILLA zvíťazila aj v European Private Label Awards 2024 a okrem zisku tohto prestížneho ocenenia bola v ostatných rokoch úspešná aj v súťažiach Best Buy, Superbrands, Qudal, Voľba spotrebiteľov či Priateľ zákazníkov.