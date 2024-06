Bratislava 13. júna (TASR) - Až 46 % Slovákov čerpá informácie o financiách z médií, 20 % ich nevyhľadáva vôbec. Finančná gramotnosť sa najčastejšie dedí z generácie na generáciu. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Partners. Finančnú gramotnosť treba rozvíjať už od detstva a dobré finančné návyky si treba pestovať aj v dospelosti, upozornila odborníčka na osobné financie spoločnosti Partners Eva Lelkesová.



Veľa ľudí na Slovensku sa o svoje financie vôbec nestará. "V prvom rade by sa človek mal zaujímať o svoje financie a nerozprávať, že on to nerieši, že jeho sa to netýka. Mal by poznať nielen svoje príjmy, ale aj svoje výdavky, lebo každý z nás vie, koľko zarába, ale málo z nás vie, koľko míňa a na čo," uviedla Lelkesová.



Kľúčové je podľa nej dodržiavať ideálne finančné miery, a to desať percent na rezervu, 20 % na dôchodok, 30 % na úvery a 40 % na spotrebu, ako sú napríklad bežné výdavky domácnosti alebo cestovanie. Okrem toho tiež radí, aby si ľudia hneď po prijatí výplaty na účet minimálne desať percent odložili do rezervy. Podľa nej treba myslieť na budúcnosť už teraz. Zbytočné zadlžovanie napríklad na dovolenku alebo vianočné darčeky môže neskôr zaťažiť rozpočet.



Finančné návyky by si mali podľa Lelkesovej osvojiť najmä mladí ľudia, a to hneď už v prvom zamestnaní. S nastavením konkrétnych návykov im môže pomôcť aj finančný poradca.



Z aktuálneho prieskumu spoločnosti vyplýva, že mnohé finančné návyky sú dedičné a Slováci si ich odovzdávajú z generácie na generáciu. Až 46 % čerpá informácie o financiách z médií, 43 % sa učí na vlastných skúsenostiach a 20 % informácie nevyhľadáva vôbec. Prieskum tiež ukázal, že slovenské domácnosti často míňajú viac, než si môžu dovoliť. Pri 76 % domácností je ich spotreba vyššia ako odporúčaných 40 % z príjmu. Nadspotrebu má 72 % najmladších, 79 % stredne starých a 77 % najstarších generácií.



Viac ako 58 % Slovákov má nejaký úver, no viac ako tretina z nich vôbec netuší, ako sa pohybujú úroky pri bežných úveroch v bankách. Polovica ľudí podľa odborníčky ani nevie správne určiť úroky spotrebných úverov a 80 % nepozná úrokové miery hypoték.



Necelá polovica Slovákov, teda 41 % je presvedčených, že na dôchodok sa treba začať finančne pripravovať už od prvého zamestnania. Napriek tomu 34 % ľudí nedáva na investície do budúcnosti nič. Podľa prieskumu sú veľmi slabé aj vedomosti o investovaní. Až 36 % Slovákov považuje za najlepšie zhodnotenie peňazí životné poistenie so sporením, pričom investovanie do podielových fondov, akcií a dlhopisov uviedlo len 14 % opýtaných.