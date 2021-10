Až 70 % ľudí mení postoj k sociálnym sieťam pre možný zlý vplyv

Bratislava 10. októbra (TASR) - Zhruba 70 % ľudí mení svoj postoj k sociálnym médiám pre ich potenciálny negatívny vplyv na duševné zdravie. Vyplýva to z prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky.



"Nájsť správnu rovnováhu medzi pozitívnymi a negatívnymi účinkami technológií a sociálnych médií je pretrvávajúcim problémom pre mnohých ľudí," skonštatovali experti spoločnosti. Odvolávajúc sa na ich prieskum spomenuli, že 39 % respondentov nemá pocit, že by mali veci pod kontrolou a neuvedomujú si svoje limity v oblasti sociálnych médií. Takmer štvrtina respondentov tiež zažíva negatívne emócie, ktoré môžu viesť k zvýšenej miere stresu a úzkosti.



Z prieskumu ďalej vyplynulo, že ľudia už podnikajú aktívne kroky na vytvorenie zdravších digitálnych návykov, pričom 38 % respondentov v prieskume uviedlo, že obmedzujú alebo skracujú čas strávený na sociálnych sieťach.



"Ďalším dôležitým trendom, ktorý rastie, je používanie meditačných aplikácií. Podľa Insight Timer (meditačná aplikácia s komunitou 19 miliónov používateľov) sa v marci 2020 počet stiahnutí tejto aplikácie celosvetovo zvýšil o 100 % a do konca roka sa počet meditačných minút oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o viac ako 30 % na šesť miliárd," spomenuli experti.



"Keďže technológie sa integrovali do všetkých aspektov nášho života, je dôležité lepšie pochopiť, ako s nimi ľudia interagujú a ako ovplyvňujú ich celkovú pohodu," poznamenala šéfka ľudských zdrojov v spoločnosti Marina Alexejeva a dodala, že firma s týmto účelom organizuje meditačný kurz.