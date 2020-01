Až 70 % Slovákov vlastní nehnuteľnosť, ktorá nie je zaťažená hypotékou

Bratislava 19. januára (TASR) - Slovensko patrí v rámci 28 krajín Európskej únie k tým, kde je jeden z najvyšších podielov ľudí, ktorí vlastnia nehnuteľnosť a nie sú zaťažení hypotékou. Podľa aktuálnych štatistík Európskeho štatistického úradu Eurostat v EÚ v priemere žije 70 % ľudí vo vlastnenom byte, z toho zaťažených hypotékou je 27 % z nich. Zhruba tretina Európanov žije v podnájme, z toho 20 % z nich za trhovú cenu a 10 % ľudí žije v byte so zníženým nájomným.



Na Slovensku žije vo vlastnom až 90 % ľudí. V podnájme za trhové ceny žije 8,5 % Slovákov, dotované bývanie využíva 1,5 % ľudí. Podľa Lenky Buchlákovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, vysoký podiel vlastnených nehnuteľností na Slovensku súvisí s tým, ako sa skupovali družstevné byty po páde komunizmu za výhodné ceny.



Až vyše 90 % ľudí, ktorí žijú vo vlastnej nehnuteľnosti, ale nezaťaženej hypotékou, je v Rumunsku, Chorvátsku, Bulharsku či Srbsku. Na Slovensku, v Poľsku, Lotyšsku a Maďarsku je to 70 %. Napríklad vo Veľkej Británii „vyhrávajú“ nájmy, nakoľko v krajine žije vo vlastnej nehnuteľnosti necelá tretina Britov.



Slováci na jednej strane majú vysoký podiel vlastnených bytov či domov, no na druhej strane bývajú vo viacgeneračných nehnuteľnostiach. Až 40 % Slovákov žije v tzv. preplnených domácnostiach, často páry s deťmi ešte žijú s ich rodičmi, či inými príbuznými. Najmenej tzv. preplnených domácností je v Belgicku i na Cypre, kde je ich podiel len 5 %.



Mnoho vlastníkov bytov a domov má problém s dostatočným vykúrením domácností, v prípade Bulharska ide až o 39 % ľudí, v Litve takmer tretina. Celkovo si vlani nemohlo dovoliť dostatočne vykúriť svoju domácnosť 7 % Európanov. Na Slovensku je to zhruba 5 % domácností.