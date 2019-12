Až 72 % Slovákov využíva staré a nevýhodné sporiace produkty

Bratislava 29. decembra (TASR) - Príchod Nového roka si mnohí spájajú s bilancovaním a predsavzatiami. K najčastejším predsavzatiam Slovákov patrí aj odhodlanie "viac sporiť". No aj v súvislosti s vývojom úrokových sadzieb na bežných bankových vkladových produktoch v súčasnosti už nie je pre ľudí dôležitá len otázka koľko, ale hlavne kam majú peniaze odkladať. Prieskum spoločnosti FinGO.sk ukázal, že drvivá väčšina klientov (až 92 %) nedokáže bez odbornej pomoci výhodne zhodnocovať svoje peniaze.



Do prieskumu sa zapojilo viac ako 120 finančných sprostredkovateľov, investičných špecialistov z celého Slovenska. Odpovedali na otázky súvisiace s ich skúsenosťami s klientmi, ktorí sa z dôvodu častých chýb zbytočne ukracujú o lepšie zhodnotenie peňazí, a to dokonca aj v takej dôležitej oblasti, ako sú ich dôchodky.



"Oblasť investovania mnohí klienti stále podceňujú, preto ich učíme investície diverzifikovať a zároveň vybrať také investičné nástroje, do ktorých budú svoje peniaze nielen odkladať, ale ich aj zhodnocovať," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti FinGO.sk Ondrej Matvija.



V prieskume makléri zhodnotili, aké najčastejšie chyby robia klienti v oblasti investovania, respektíve sporenia. "Až 72 % klientov na sporenie využíva staré a nevýhodné sporiace produkty s nízkym úročením. Šesť z desiatich klientov nedodržiava investičný horizont a viac ako polovica ľudí má na investičné ciele zvolené nevhodné produkty," hovorí František Burda, riaditeľ pre investície a zlato v spoločnosti.



"Čo je ešte horšie, až 56 % klientov si nevie správne sporiť ani na dôchodok. Klienti nemajú založený druhý dôchodkový pilier alebo si v ňom sporia v nesprávnych fondoch. A to by sa dalo označiť za jeden z najväčších finančných prešľapov, ktorého následky si však uvedomia až o 25 či 35 rokov, keď budú odchádzať do dôchodku," varuje investičný odborník.