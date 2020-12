77 % Slovákov chce smerovať fondy EÚ aj na zrušenie klietkového chovu

Bratislava 8. decembra (TASR) – Viac ako tri štvrtiny dospelých Slovákov súhlasí s tým, že by EÚ mala prerozdeliť súčasné poľnohospodárske fondy na podporu odklonu od používania klietok v poľnohospodárstve. Využitie európskych financií na postupné zrušenie klietok akceptuje 77 % Slovákov a zároveň 72 % súhlasí s tým, že používanie klietok v poľnohospodárstve je voči zvieratám kruté. Vyplýva to z aktuálneho celoeurópskeho prieskumu spoločnosti YouGov, o ktorom v utorok informovali mimovládne organizácie Humánny pokrok a Sloboda zvierat.



Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že 52 % dospelých na Slovensku nesúhlasilo, alebo dôrazne nesúhlasilo s tým, že EÚ robí dosť pre zabezpečenie dobrých životných podmienok všetkých hospodárskych zvierat. Či sú aktivity EÚ v tomto smere dostatočné, nevedelo 17 % účastníkov a účastníčok v celej Únii.



"Tento nový prieskum poskytuje viac dôkazov o tom, čo vieme už roky. Slovákom a Slovenkám záleží na dobrých životných podmienkach hospodárskych zvierat. A na rozdiel od EÚ si jasne uvedomujú, že jedinou cestou vpred je opustiť používanie klietok v poľnohospodárstve," uviedla Silvia Čaňová z organizácie Sloboda zvierat.



Martin Smrek z organizácie Humánny pokrok je presvedčený, že výsledky prieskumu pridávajú ďalší silný argument pre okamžitú zmenu, ktorú pre hospodárske zvieratá požadujú občania a občianky EÚ. "Už to nie je diskusiou o tom, či by sa EÚ mala odkloniť od klietok, ale o tom, kedy a ako sa tak udeje. Od inštitúcií EÚ očakávame, že urobia správnu vec, ako pre svojich občanov a občianky, tak aj pre viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat v celej EÚ," dodal Smrek.