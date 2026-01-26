< sekcia Ekonomika
Až 92 percent Poliakov podporuje výstavbu jadrových elektrární
Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý v pondelok predstavilo Ministerstvo energetiky Poľska na tlačovej konferencii vo Varšave.
Autor TASR
Varšava 26. januára (TASR) - Poľská verejnosť vo veľkej väčšine podporuje rozvoj jadrovej energetiky aj výstavbu jadrových elektrární v krajine. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý v pondelok predstavilo Ministerstvo energetiky Poľska na tlačovej konferencii vo Varšave. Nové elektrárne podľa neho podporuje vyše deväť z desiatich Poliakov, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa výsledkov prieskumu až 92 % respondentov jednoznačne podporuje výstavbu jadrových elektrární v Poľsku. Miera podpory sa podľa rezortu dlhodobo drží na veľmi vysokej úrovni a v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesá počet odporcov jadrovej energie. Výsledky potvrdzujú, že jadrová energetika má v krajine silný spoločenský mandát. S výstavbou jadrového zariadenia v blízkosti svojho bydliska by nemalo problém 80 % opýtaných.
Štátny tajomník Ministerstva energetiky Wojciech Wrochna na tlačovej konferencii uviedol, že silná podpora verejnosti je kľúčová pre úspešnú realizáciu jadrových projektov. Zdôraznil, že bez akceptácie zo strany miestnych samospráv a obyvateľov by nebolo možné veľké infraštruktúrne investície uskutočniť.
Ministerstvo energetiky zároveň predstavilo opatrenia zamerané na prípravu odborníkov pre jadrový sektor. Rezort sa sústreďuje na budovanie kvalifikovaných kádrov prostredníctvom spolupráce s technickými univerzitami, podpory špecializovaných študijných programov a stáží v podnikoch zapojených do jadrového reťazca.
Wrochna v tejto súvislosti zdôraznil, že bez dostatočného počtu odborníkov by výstavba a prevádzka jadrových elektrární nebola možná. „Potrebujeme inžinierov, potrebujeme, aby mladí ľudia študovali na technických univerzitách a technických školách, aby posilňovali kádre, ktoré budú budovať silu jadrovej energetiky v Poľsku,“ uviedol.
Podľa rezortu je vysoká úroveň podpory aj výsledkom dlhodobej informačnej a vzdelávacej činnosti štátu. Ministerstvo avizovalo, že paralelne s výstavbou jadrových zariadení bude pokračovať v rozvoji vzdelávacích programov a v zapájaní poľských firiem a odborníkov tak, aby jadrový program priniesol dlhodobý prínos pre domácu ekonomiku.
Prieskum, ktorý si objednalo ministerstvo, uskutočnila spoločnosť ASM na reprezentatívnej vzorke 2000 respondentov vo veku 15 - 75 rokov v období od 24. novembra do 8. decembra 2025.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
