Do podania daňového priznania môžu firmy splniť podmienku na asignáciu

Bratislava 28. marca (TASR) - Takmer tri štvrtiny firiem, ktoré spĺňajú zákonné podmienky pre asignáciu časti dane z príjmu, túto možnosť využíva. Za rok 2022 išlo o 65.010 právnických osôb. Z nich však veľká väčšina asignovala len 1 % dane. Plné 2 % poukázalo necelých 8 % firiem. Upozornila na to Asociácia firemných nadácií (ASFIN).



Vyššie percento môžu asignovať právnické osoby vtedy, ak do podania daňového priznania poskytnú niektorej občianskej organizácii finančný dar vo výške minimálne 0,5 % zaplatenej dane. Spoločnosti, ktoré podávajú daňové priznanie v riadnom termíne, majú tento rok vzhľadom na Veľkonočné sviatky možnosť asignovať do 2. apríla. Do rovnakého termínu môžu venovať aj finančný dar, a navýšiť tak výšku asignácie z 1 % na 2 %. Ak si podanie daňového priznania odložia, majú túto možnosť do konca júna alebo septembra.



Právnické osoby za rok 2022 asignovali celkovo 45,1 milióna eur. "Ak by všetky firmy, ktoré podporili v roku 2022 neziskový sektor svojim 1 % dane, využili možnosť poskytnúť plné 2 %, tretí sektor by získal ďalších 18 miliónov eur z asignácie a k tomu ešte pol percenta z darov. Predstavovalo by to nárast o takmer 40 %," vyčíslila ASFIN.



Plné 2 % poskytujú podľa asociácie najčastejšie spoločnosti, ktoré majú svoje firemné nadácie alebo nadačné fondy. Práve tie totiž okrem asignácie najčastejšie venujú aj dary na rôzne verejnoprospešné aktivity. Príjmy členov ASFIN z finančných a vecných darov od materskej firmy či iných subjektov predstavovali v roku 2022 až 44 % všetkých príjmov.



"Ich úloha je pritom v systéme podpory tretieho sektora nezastupiteľná. Smeruje totiž často do menej populárnych, ale potrebných oblastí. Na čele stojí vzdelávanie, životné prostredie a zdravotníctvo," priblížila asociácia. Firemné nadácie rozdeľujú prostriedky spravidla formou grantov iným dobročinným organizáciám, ktoré ich musia využiť na verejnoprospešný účel.



Od roku 2002, kedy začal fungovať mechanizmus asignácie, právnické a fyzické osoby takto poukázali spolu takmer miliardu eur. Kým v roku 2022 išlo o 88 miliónov eur, prognóza za minulý rok predstavuje sumu vyše 100 miliónov eur. O asignáciu sa uchádzalo 18.363 občianskych organizácií a tento rok by mohol padnúť nový rekord, predpokladá ASFIN.



Okrem firiem môžu časť dane z príjmov poukázať neziskovému sektoru aj fyzické osoby. Tie, za ktoré daňové priznanie podáva zamestnávateľ, môžu vyhlásenie o poskytnutí 2 % spolu s potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane zaslať daňovému úradu do 30. apríla. "Ak sa v uplynulom roku venovali dobrovoľníckej práci aspoň 40 hodín, môžu poskytnúť 3 %. Možnosť daňovej asignácie využíva ročne 700.000 až 900.000 fyzických osôb," doplnila asociácia.