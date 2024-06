AZEA predstavila víziu elektrických a vodíkových letov naprieč EÚ

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia v stredu upozornila, že Aliancia pre letectvo s nulovými emisiami (AZEA) uvádza na trh svoju víziu elektrických a vodíkových letov v Európe. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že počas leteckej výstavy ILA Berlín AZEA predstavila svoju víziu letov na vodíkový a elektrický pohon v Európe. Prostredníctvom tejto vízie ekosystém letectva ukazuje, že je odhodlaný stať sa šetrnejším ku klíme a investovať do technológií budúcnosti.



Vízia z dielne AZEA stanovuje ambiciózny cieľ, aby do roku 2050 bolo 36 až 68 % letov v rámci EÚ prevádzkovaných lietadlami poháňanými vodíkom a elektrinou a opisuje, ako by chceli s takýmito lietadlami postupne vstúpiť na trh a ďalej expandovať.



Podľa AZEA sa celková obnoviteľná a nízkouhlíková energia potrebná na prevádzkovanie týchto letov v roku 2050 (čiže bez energie potrebnej na výrobu paliva pre trvalo udržateľné letectvo) odhaduje na 78 až 198 terawatthodín na rok (TWh/r) elektriny použitej buď na pohon elektrických lietadiel, alebo na výrobu 1,2 až 2,9 milióna ton ročne vodíka požadovaného na pohon pre vodíkové lietadlá. To by zodpovedalo 1,1 až 2,8 % hrubej výroby elektrickej energie predpokladanej do roku 2050.



AZEA odhaduje, že lietadlá poháňané vodíkom alebo elektrickou energiou by mohli znížiť emisie CO2 z leteckej dopravy na trasách v rámci EÚ o 12 až 31 % v roku 2050.



Európska komisia oficiálne spustila AZEA v júni 2022. Má za cieľ pripraviť letecký ekosystém na uvedenie lietadiel na vodíkový a elektrický pohon do prevádzky, aby sa zabezpečilo, že letecká doprava prispeje k cieľom klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Podieľať by sa na nej mali zástupcovia výrobcov lietadiel, leteckých spoločností, letísk, energetických spoločností a poskytovateľov palív, štandardizačných a certifikačných agentúr, záujmových skupín cestujúcich a životného prostredia a regulačných orgánov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)