Azerbajdžan bude exportovať zemný plyn do Sýrie

Baku 12. júla (TASR) - Azerbajdžan začne dodávať zemný plyn do Sýrie, aby tak krajine pomohol vysporiadať sa s nedostatkom energetických surovín. V sobotu to vyhlásil azerbajdžanský prezident Ilham Alijev, ktorý v Baku prijal dočasnú sýrsku hlavu štátu Ahmada Šaru. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Nová sýrska vláda zložená z islamistov, ktorí v decembri minulého roka zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada, sa snaží obnoviť hospodárstvo štátu. Sýrska energetická infraštruktúra bola vážne poškodená počas 14 rokov trvajúcej občianskej vojny a v krajine pravidelne dochádza k dlhotrvajúcim výpadkom prúdu, ktoré niekedy trvajú aj 20 hodín denne.



„Na stretnutí bol zdôraznený význam spolupráce medzi našimi krajinami, najmä v oblasti energetiky, a odznelo, že Sýria v súčasnosti čelí vážnym energetický problémom,“ uviedol vo vyhlásení úrad prezidenta Azerbajdžanu. „V blízkej budúcnosti sa bude realizovať projekt zameraný na vývoz azerbajdžanského plynu do Sýrie cez Turecko, čo prispeje k zaisteniu energetickej bezpečnosti tejto krajiny,“ napísal úrad.



V máji sýrsky minister energetiky Muhammad Bašír informoval, že Damask a Ankara sa dohodli na dodávkach zemného plynu z Turecka prostredníctvom plynovodu na severe krajiny. Na plyn bohatý Azerbajdžan je blízkym spojencom Turecka, ktoré udržiava úzke vzťahy so sýrskou dočasnou vládou.