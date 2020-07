Azerbajdžan varoval pred rizikami pre export energií do Európy

Baku/Tbilisi 19. júla (TASR) - Azerbajdžan varoval pred bezpečnostnými rizikami v prípade ropy a plynu, ktoré dodáva na európske trhy. Dôvodom je konflikt, ktorý vypukol pred týždňom na hraniciach medzi Azerbajdžanom a Arménskom.



Ako povedal viceprezident azerbajdžanskej ropnej spoločnosti SOCAR Elshad Nasirov, ktorého citovala agentúra Reuters, časť energetickej infraštruktúry, prostredníctvom ktorej sa prepravuje kaspická ropa a plyn na svetové trhy, leží v blízkosti konfliktu. Boje medzi Arménskom a Azerbajdžanom vypukli v nedeľu (12. 7.), pričom vzájomné odvety si vyžiadali viacero životov, najmä medzi vojakmi. Vzťahy oboch susedných krajín už od rozpadu Sovietskeho zväzu komplikujú najmä spory o Náhorný Karabach, odštiepenecký región Azerbajdžanu, ktorý je pod kontrolou miestnych arménskych separatistov. Vojna o Náhorný Karabach z rokov 1988 až 1994 si vyžiadala najmenej 30.000 obetí.



Podľa Nasirova k najnovším zrážkam došlo v oblasti, ktorá leží neďaleko citlivej energetickej infraštruktúry. Ako uviedol, ropovody Baku-Tbilisi-Ceyhan a Baku-Supsa, ako aj plynovod Baku-Tbilisi-Erzurum, plus niektoré ďalšie zariadenia ležia neďaleko územia, kde došlo ku konfliktu.



V tejto súvislosti vyzval západné štáty, aby pomohli ochrániť export azerbajdžanských energií. Ako Nasirov povedal, "vzhľadom na krehkosť regiónu by chcel USA a ďalšie krajiny požiadať o zaistenie bezpečnosti pre koridor, ktorý poskytuje energetickú bezpečnosť pre Európu".



Pred bezpečnostnými rizikami varovalo aj Arménsko, a to v súvislosti s prejavmi predstaviteľov Azerbajdžanu. Arménsky premiér Nikol Pašinjan v sobotu poukázal na vyhlásenia Azerbajdžanu spred niekoľkých dní, keď predstavitelia krajiny varovali, že by mohli zaútočiť na arménsku jadrovú elektráreň Mecamor.



"Toto je vyhlásenie, ktoré sa jednoznačne dá považovať za zločin proti ľudskosti. Na to by medzinárodné spoločenstvo malo adekvátne reagovať," povedal Pašinjan.