< sekcia Ekonomika
Azerbajdžan začal s dodávkami plynu do Rakúska a Nemecka
Počet krajín, do ktorých dodáva, sa tak zvýšil na 16.
Autor TASR
Baku 16. januára (TASR) - Azerbajdžanská štátna energetická spoločnosť SOCAR oznámila, že začala s dodávkami zemného plynu do Rakúska a Nemecka. Počet krajín, do ktorých dodáva, sa tak zvýšil na 16. Informovala o tom agentúra Reuters.
Záujem o azerbajdžanský plyn sa zvýšil po tom, ako Európska únia začala po ruskej invázii na Ukrajinu pracovať na ukončení svojej závislosti od ruských surovín. Možnosti Azerbajdžanu zvyšovať vývoz však závisia od výšky investícií do produkcie a od kapacity produktovodov.
Napríklad, v minulom roku vývoz plynu z Azerbajdžanu do Európy mierne klesol na 12,8 miliardy kubických metrov (m3) z 12,9 miliardy m3, uviedlo azerbajdžanské ministerstvo energetiky. Celkový objem vývozu sa však nemenil a zotrval na úrovni 25,2 miliardy m3.
Čo sa týka najnovších dodávok, spoločnosť SOCAR v júni minulého roka podpísala s nemeckou SEFE (bývalá nemecká divízia ruského Gazpromu) 10-ročný kontrakt na dodávky 1,5 miliardy m3 plynu ročne. Dodávky plynu zabezpečuje plynovod TAP, ktorý azerbajdžanský plyn transportuje do južnej a strednej Európy cez územie Talianska. „Tieto nové trhy tak zvýšili počet krajín, ktoré dovážajú plyn z Azerbajdžanu, už na 16,“ dodala spoločnosť SOCAR.
Záujem o azerbajdžanský plyn sa zvýšil po tom, ako Európska únia začala po ruskej invázii na Ukrajinu pracovať na ukončení svojej závislosti od ruských surovín. Možnosti Azerbajdžanu zvyšovať vývoz však závisia od výšky investícií do produkcie a od kapacity produktovodov.
Napríklad, v minulom roku vývoz plynu z Azerbajdžanu do Európy mierne klesol na 12,8 miliardy kubických metrov (m3) z 12,9 miliardy m3, uviedlo azerbajdžanské ministerstvo energetiky. Celkový objem vývozu sa však nemenil a zotrval na úrovni 25,2 miliardy m3.
Čo sa týka najnovších dodávok, spoločnosť SOCAR v júni minulého roka podpísala s nemeckou SEFE (bývalá nemecká divízia ruského Gazpromu) 10-ročný kontrakt na dodávky 1,5 miliardy m3 plynu ročne. Dodávky plynu zabezpečuje plynovod TAP, ktorý azerbajdžanský plyn transportuje do južnej a strednej Európy cez územie Talianska. „Tieto nové trhy tak zvýšili počet krajín, ktoré dovážajú plyn z Azerbajdžanu, už na 16,“ dodala spoločnosť SOCAR.