Ázijská rozvojová banka zhoršila odhad rastu ekonomiky

Manila 14. decembra (TASR) - Ázijská rozvojová banka (ADB) zhoršila prognózu vývoja rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík na tento aj budúci rok. Dôvodom je zvýšená neistota v súvislosti s novým variantom koronavírusu omikron.



ADB so sídlom vo filipínskej Manile v utorok informovala, že rast rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík ako celku by mal tento rok dosiahnuť 7 %. Predchádzajúca prognóza poukazovala na rast na úrovni 7,1 %. Banka mierne zhoršila aj odhad na budúci rok. Pôvodne očakávala, že ekonomika zaznamená rast o 5,4 %, najnovšie odhaduje, že to bude o 5,3 %.



"Choroba COVID-19 sa síce v rozvíjajúcich sa ázijských štátoch zmiernila, opätovný rast počtu prípadov v ďalších krajinách a navyše objavenie sa nového, vysoko nákazlivého variantu signalizuje, že pandémia tak rýchlo neodznie," uviedla ADB v najnovšej správe o vyhliadkach ekonomiky.



Banka zhoršila prognózu rastu pri väčšine zo subregiónov v rámci rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík. Tie doplácajú najmä na spomaľovanie rastu v Číne. Tá by podľa ADB mala v tomto roku vzrásť o 8 %, zatiaľ čo v septembri počítala banka s rastom o 8,1 %. Čo sa týka budúceho roka, ADB zhoršila odhad rastu ekonomiky Číny z pôvodne udávanej hodnoty 5,5 % na 5,3 %.



Čo sa týka ďalšej veľkej ázijskej ekonomiky -Indie, ADB zhoršila odhad tohtoročného rastu z pôvodných 10 % na 9,7 %. V prípade vývoja indickej ekonomiky v budúcom roku však pôvodnú prognózu ponechala nezmenenú. To znamená, že ADB stále počíta s rastom indickej ekonomiky v roku 2022 na úrovni 7,5 %.



Vzhľadom na spomalenie rastu subregiónu juhovýchodnej Ázie v 3. kvartáli, ADB zhoršila prognózu rastu v rámci tejto oblasti na celý rok 2021. Pôvodne počítala s rastom o 3,1 %, teraz banka očakáva, že dosiahne 3 %. Na rok 2022 však odhad vývoja ekonomiky juhovýchodnej Ázie mierne zlepšila. Očakáva, že ekonomika regiónu vzrastie o 5,1 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom o 5 %.



Zhoršila aj prognózu tohtoročného rastu subregiónu južnej Ázie. Pôvodný odhad na úrovni 8,8 % upravila na 8,6 %. V budúcom roku však naďalej počíta s rastom o 7 %.