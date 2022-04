Ázijská rozvojová banka znižuje prognózu rastu Ázie

Manila 6. apríla (TASR) - Ázijská rozvojová banka (ADB) v stredu zhoršila svoju prognózu hospodárskeho rastu Ázie v roku 2022, keďže zvyšujúce sa cenové tlaky po invázii Ruska na Ukrajinu ohrozujú jej zotavovanie sa z pandémie nového koronavírusu.



Banka so sídlom na Filipínach očakáva, že inflácia v rozľahlom regióne, ktorý siaha od Cookových ostrovov v Tichomorí až po Kazachstan v Strednej Ázii, bude naberať tempo, keďže sa zvýšia náklady na energie a potraviny.



ADB v dôsledku šírenia variantu omikron nového koronavírusu a konfliktu na Ukrajine v stredu znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu celého regiónu v roku 2022 na 5,2 % z 5,3 %, ktoré predpovedala v decembri, z minuloročných 6,9 %.



A hoci je banka optimistická a očakáva, že región bude pokračovať v zotavovaní sa z ochorenia COVID-19, jej hlavný ekonóm Albert Park upozornil, že toto zotavovanie bude "nerovnomerné" a existujú "významné riziká poklesu" hospodárstva.



"Isté je, že dôsledky vojny sú ďalšou prekážkou pre rozvíjajúce sa ekonomiky v Ázii, ktoré stále zápasia s pandémiou ochorenia COVID-19," povedal Park.



Zatiaľ čo Kaukaz a Strednú Áziu priamo zasahuje kríza na Ukrajine v dôsledku ich úzkeho obchodného a finančného prepojenia s Ruskom, zvyšok regiónu bude ovplyvnený nepriamo vyššími cenami potravín a energií.



"Účty budú rásť dovozcom energií, čo bude tlačiť nahor infláciu a zaťažovať dopyt," uviedla banka vo svojej správe Asian Development Outlook.



ADB predpovedá, že inflácia v regióne tento rok stúpne na 3,7 % z 2,5 % v roku 2021, pričom Park poznamenal, že je "stále výrazne pod" úrovňou v ostatných častiach sveta, čo čiastočne pripisuje relatívne nižšej spotrebe pšenice a menším ťažkostiam v dodávateľských reťazcoch.



Varoval však, že vzhľadom na stúpajúce cenové tlaky v rozvíjajúcej sa Ázii musia byť tamojšie centrálne banky "ostražité".



Na výhľad ázijskej ekonomiky vrhá tieň aj americká centrálna banka, ktorá začala zvyšovať úrokové sadzby v snahe udržať na uzde prudký rast inflácie. Nedávna správa o solídnom vývoji pracovných miestach v USA podporila očakávania agresívneho zvýšenia úrokov. Ázijská rozvojová banka upozornila, že by to mohlo podnietiť "volatilitu na finančných trhoch, rýchly odliv kapitálu a prudké znehodnotenie mien".



Aj ochorenie COVID-19 stále vrhá tieň na rozvíjajúce sa ekonomiky Ázie, pričom existuje riziko, že sa objavia ďalšie varianty. Šírenie variantu omikron v Číne pritom ohrozuje regionálny rast aj globálne dodávateľské reťazce, uviedla banka.



ADB predpovedá, že krajiny z oblasti Kaukazu a Strednej Ázie zaznamenajú najpomalší rast v tomto roku na úrovni 3,6 %, čo bude pokles z 5,6 % v roku 2021.



Východná Ázia by mala podľa odhadov vzrásť o 4,7 % po vlaňajšej expanzii o 7,6 %, keďže čínska ekonomika, ktorá zápasí s epidémiou, sa spomaľuje.



Krízou zasiahnutej Srí Lanke banka predpovedá rast o 2,4 %, čo bude najhorší výsledok v južnej Ázii, kde očakáva rast ekonomiky o 7 %.



TASR správu prevzala z AFP.