Ázijské aerolinky získali klientov blízkovýchodných leteckých firiem
Autor TASR
Hongkong 20. apríla (TASR) - Hlavné ázijské letecké spoločnosti zaznamenali rast dopytu na trasách do Európy, keďže cestujúci sa vyhýbajú letiskám na Blízkom východe. Silný výkon na trasách do Európy v marci dosiahol hongkonský prepravca Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines, Korean Air Lines aj austrálska spoločnosť Qantas Airways napriek tomu, že sa takmer dvojnásobne zvýšila cena leteckého paliva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„V marci a apríli sme... zvýšili počet letov a kapacitu do Európy, aby sme uspokojili prudký rast dopytu,“ uviedla obchodná riaditeľka spoločnosti Cathay Lavinia Lau. Spoločnosť Singapore Airlines uviedla, že percento obsadenosti jej letov v marci vzrástlo na 93,5 % z úrovne 79,7 % v rovnakom mesiaci minulého roka, čiastočne vďaka doprave do Európy.
Hlavné letecké spoločnosti krajín Perzského zálivu, a to Emirates, Qatar Airways a Etihad Airways, postupne obnovujú kapacitu. Počet letov týchto firiem sa podľa údajov služby Flightradar24 dostal na úroveň najmenej 60 % počtu pred začiatkom vojny v Iráne. Musia sa však vyrovnať s ďalšími ťažkosťami. Napríklad s tým, že Austrália vyzvala svojich občanov, aby necestovali do krajín Perzského zálivu a aby tam ani neprestupovali.
