Ázijské akcie sa zotavujú z prudkých strát, Nikkei stúpol o vyše 10 %

Singapur 6. augusta (TASR) - Väčšina ázijských akcií sa v utorok zotavila z veľkých strát v predchádzajúcom dni a prudko vzrástla, pričom japonské trhy zaznamenali najvýraznejšie oživenie. Prispel k tomu aj efekt výhodného nákupu. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a portálu businesstimes.



Ázijské akcie zaznamenali v pondelok (5. 8.) veľké straty pre obavy z recesie v USA, najväčšej svetovej ekonomike, po slabých údajoch z tamojšieho trhu práce.



Akcie na Wall Street sa takisto znížili, pričom NASDAQ Composite vstúpil do korekčného územia z nedávnych vrcholov. No zdá sa, že aj americké akcie čaká oživenie, keďže počas obchodovania v Ázii rástli.



Zvlášť japonské akcie sa odrazili od dna a zamierili nahor, pričom akciový index Nikkei sa zvýšil o 10 %. Japonské akcie si v utorok pripísali najväčšie zisky, keďže v predchádzajúcich dňoch klesli oveľa výraznejšie ako iné.



Japonským akciám pomohol aj pokles jenu po tom, čo vyskočil na svoju najsilnejšiu úroveň za sedem mesiacov.



Austrálske akcie rástli relatívne menej ako ázijské. Index ASX 200 stúpol len o 0,3 % po predchádzajúcom prudkom poklese.



Väčšina širších ázijských trhov sa zotavila z pondelkového strmého pádu. Juhokórejský KOSPI vzrástol o 3 %.



Čínske trhy však zaostávali, pričom Shanghai Shenzhen CSI 300 a Shanghai Composite mierne klesli na takmer šesťmesačné minimá. Hongkonský index Hang Seng sa pohyboval tesne nad trojmesačným minimom.



Sentiment voči Číne zostal na hrane po sérii neuspokojivých signálov z ekonomiky a ďalších stimuloch.



Akcie technologických firiem sa na začiatku utorkového obchodovania odrazili z pondelkového výpredaja, ktorý vymazal 1,2 bilióna USD (1,09 bilióna eur) z majetku akcionárov, pričom najhoršie zasiahnuté burzy vrátane Taiwanu a Južnej Kórey čiastočne vykompenzovali straty z predchádzajúceho dňa.



Index MSCI Emerging Markets vzrástol o 1,7 % do 6.30 h v Londýne, čo je najväčší zisk za dva mesiace, keďže akcie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co stúpli o 7,5 %. Taiwanský akciový index, ktorý zaznamenal najhorší prepad od roku 1967, tak zmazal približne štvrtinu strát z predchádzajúcich dvoch dní. Zisky spoločnosti Samsung Electronics pomohli zase hlavnému indexu Južnej Kórey k podobnému oživeniu.



Toto zotavenie ukazuje, že podľa investorov bola korekcia trhu v Ázii, najmä v Japonsku, príliš strmá. Nálada však zostáva krehká.



(1 EUR = 1,0966 USD)