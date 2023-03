Ázijské akciové trhy sa upokojili, obchodovanie uzatvorili rastom

Peking/Tokio 17. marca (TASR) - Akciové trhy v Ázii sa po predchádzajúcich otrasoch v piatok upokojili a obchodovanie ukončili rastom. Reagovali tak na pozitívny vývoj na amerických akciových trhoch v predchádzajúcom dni po tom, ako veľké banky v USA oznámili pomoc pre ďalšiu banku v problémoch First Republic. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hlavný index šanghajskej burzy Shanghai Composite vzrástol o 23,65 bodu (0,73 %) a obchodovanie uzatvoril na úrovni 3250,55 bodu. Podobne aj hlavný index burzy v Šen-čene vzrástol, a to o 10,70 bodu (0,52 %) na 2060,18 bodu.



Pozitívny záver obchodovania mal aj kľúčový index burzy v Hongkongu. Index Hang Seng ukončil obchodovanie na úrovni 19.518,59 bodu, čo predstavuje zvýšenie o 314,68 bodu (1,64 %).



Ešte predtým uzatvárala burza v Tokiu, ktorú rovnako podporili správy z USA a aktivita amerických veľkobánk s cieľom poskytnúť podporu banke First Republic a zabrániť tak pokračovaniu otrasov na trhoch. Kľúčový index burzy v Tokiu Nikkei 225 vzrástol ku koncu obchodovania o 323,18 bodu (1,20 %) a obchodovanie uzatvoril na úrovni 27.333,79 bodu. Širší index Topix vzrástol o 1,15 % na 1959,42 bodu.



Vývoj na trhoch v Ázii podporil rast akcií na Wall Street, keď americké trhy reagovali na oznámenú podporu veľkých bánk pre banku First Republic. Konzorcium 11 bánk vrátane Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase či Wells Fargo oznámilo, že banku podporí vkladmi v celkovej hodnote 30 miliárd USD. Štyri z bánk vložia po 5 miliárd USD, dve po 2,5 miliardy a päť bánk po miliarde USD. Urobili tak po tom, ako po krachu Silicon Valley Bank (SVB) pred týždňom začali rásť obavy z podobného osudu aj pri First Republic, keďže aj tá mala podobne ako SVB veľký objem nepoistených vkladov.



Ako však uviedla japonská spoločnosť Iwai Cosmo Securities, "určitá opatrnosť na trhoch stále pretrváva" a inštitúcie situáciu naďalej sledujú. Japonská centrálna banka v piatok oznámila, že v tejto súvislosti bude mať počas dňa rokovania s ministerstvom financií a Úradom pre finančné služby.