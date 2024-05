Ázijské akciové trhy uzatvorili obchodovanie rastom

Tokio/Šanghaj 27. mája (TASR) - Ázijské akciové trhy zaznamenali v závere pondelkového obchodovania rast a ukončili tak štyri dni po sebe trvajúci pokles. Náladu na trhoch podporil vývoj na americkom trhu koncom minulého týždňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hlavný index tokijskej burzy Nikkei 225 ukončil pondelkové obchodovanie na úrovni 38.900,2 bodu. To znamená rast o 253,91 bodu (0,66 %). Aj širší index tokijskej burzy Topix zaznamenal rast, a to o 23,82 bodu (0,87 %) na 2766,36 bodu. Investorov povzbudil rast akcií na Wall Street z piatka 24. mája. Navyše, vyčkávajú na zverejnenie indexu výdavkov na osobnú spotrebu v USA, čo je preferovaný ukazovateľ inflácie zo strany americkej centrálnej banky.



Rast zaznamenali aj burzy v Číne. Hlavný index šanghajskej burzy Shanghai Composite Index vzrástol na záver pondelkového obchodovania o 35,17 bodu (1,14 %), pričom obchodovanie uzatvoril na úrovni 3124,04 bodu. Index burzy v Šen-čene, druhej najväčšej burzy v Číne, ukončil obchodovanie na úrovni 1747,83 bodu. To znamená rast o 13,04 bodu alebo 0,75 %.



Rastom uzatvorila aj burza v Hongkongu. Príslušný kľúčový index Hang Seng vzrástol o 218,41 bodu (1,17 %) a obchodovanie ukončil na hodnote 18.827,35 bodu.