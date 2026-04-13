Ázijské akciové trhy v pondelok klesli
Autor TASR
Soul 13. apríla (TASR) - Väčšina akciových trhov v Ázii začala nový obchodný týždeň so stratami. Burzy reagovali na neúspešné rokovania medzi USA a Iránom, po ktorých americký prezident Donald Trump oznámil blokádu Hormuzského prielivu. Východoázijské ekonomiky sú vo veľkej miere závislé od dodávok ropy cez túto morskú trasu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Japonský index Nikkei 225 uzavrel pondelkové obchodovanie o 0,7 % nižšie, hongkonský Hang Seng klesol o 1 % a austrálsky S&P/ASX 200 o 0,4 %. Čínsky index CSI 300 vzrástol o 0,2 %.
Spojené štáty sa prostredníctvom blokády snažia zabrániť Iránu v účtovaní poplatkov za prechod cez prieliv a súčasne odrezať Teherán od príjmov z predaja ropy. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni sa v pondelok opäť vyšplhala nad 100 USD (85,39 eura) za barel (159 litrov).
(1 EUR = 1,1711 USD)
