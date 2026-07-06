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Ázijské online platformy pokračujú v expanzii na nemeckom trhu
Mimoriadne silné postavenia majú v online obchode s módou, kde na firmy ako Temu pripadlo viac ako 16 % všetkých objednávok.
Autor TASR
Berlín 6. júla (TASR) - Ázijskí internetoví predajcovia upevňujú svoje pozície na nemeckom trhu. Platformy ako Temu, Shein alebo AliExpress zodpovedali v druhom štvrťroku za 5,3 % celkového obratu v online maloobchode, čo predstavuje nový rekord. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila údaje Nemeckého združenia pre elektronický obchod a zásielkový predaj (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, BEVH). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ázijské portály zvýšili svoje tržby o viac ako 20 %, zatiaľ čo celý trh vzrástol len o 5,1 %. Mimoriadne silné postavenia majú v online obchode s módou, kde na firmy ako Temu pripadlo viac ako 16 % všetkých objednávok.
V EÚ sa k 1. júlu skončila výnimka na platenie cla za zahraničné zásielky s hodnotou do 150 eur. Po novom sa uplatňuje paušálne clo vo výške tri eurá za každú kategóriu tovaru v balíčku. BEVH predpokladá, že toto opatrenie ázijskí predajcovia výraznejšie nepocítia. „Tento poplatok bude mať len minimálny vplyv na lacný dovoz z Ázie. Poskytovatelia už začali budovať vlastné logistické štruktúry v rámci Európy,“ uviedla riaditeľka združenia Alien Mulyková.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ázijské portály zvýšili svoje tržby o viac ako 20 %, zatiaľ čo celý trh vzrástol len o 5,1 %. Mimoriadne silné postavenia majú v online obchode s módou, kde na firmy ako Temu pripadlo viac ako 16 % všetkých objednávok.
V EÚ sa k 1. júlu skončila výnimka na platenie cla za zahraničné zásielky s hodnotou do 150 eur. Po novom sa uplatňuje paušálne clo vo výške tri eurá za každú kategóriu tovaru v balíčku. BEVH predpokladá, že toto opatrenie ázijskí predajcovia výraznejšie nepocítia. „Tento poplatok bude mať len minimálny vplyv na lacný dovoz z Ázie. Poskytovatelia už začali budovať vlastné logistické štruktúry v rámci Európy,“ uviedla riaditeľka združenia Alien Mulyková.