Holandsko: Azylanti z bezpečných krajín stratia právo na prácu
Dočasná ministerka sociálnych vecí Marielle Paulová v tejto súvislosti upozornila, že aj osoby považované za bezpečnostné riziko budú mať zákaz pracovať v Holandsku.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 3. novembra (TASR) - Žiadatelia o azyl z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné na návrat, od júna 2026 stratia právo pracovať v Holandsku. Vyplýva to z nových pravidiel zavádzaných v celej EÚ, pripomenul v pondelok informačný portál DutchNews.nl, informuje bruselský spravodajca TASR.
Budúcoročné zmeny sú súčasťou zavádzania paktu EÚ o migrácii a azyle, ktorý v členských krajinách eurobloku nadobudne platnosť 12. júna.
Zároveň sa však uvoľnia pravidlá pre ostatných utečencov, z krajín, ktoré nie sú považované za bezpečné na návrat. Skráti sa napríklad čas čakania, kým získajú povolenie pracovať, a to zo šiestich na tri mesiace, a zruší sa aj limit, koľko týždňov v roku môžu odpracovať.
V Holandsku sa 24-týždňový limit neuplatňuje od jeho napadnutia na súde pred dvoma rokmi, keď súd rozhodol o zrušení tohto obmedzenia.
„Tí, ktorí majú šancu, že im bude povolený pobyt v Holandsku, by sa mali čo najskôr zapojiť do trhu práce. Mať prácu je pre ľudí dobré, umožňuje im významne prispievať k rozvoju hospodárstva a spoločnosti,“ povedala Paulová v rozhovore pre denník Telegraaf.
Holandsko v auguste tohto roku zrušilo svoj zoznam takzvaných bezpečných krajín po sérii rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, ktoré vymedzili množinu štátov považovaných za bezpečné. EÚ v súčasnosti zostavuje vlastný zoznam bezpečných krajín, ktorý by mal nadobudnúť platnosť súčasne s platnosťou nového paktu o migrácii a azyle.
Podľa DutchNews.nl počet ľudí prichádzajúcich z Maroka a Tuniska, teda krajín, ktoré boli predtým považované za bezpečné, od začiatku tohto roka prudko klesol. Najnovšie oficiálne údaje štatistického úradu CBS ukázali, že celkový počet žiadateľov o azyl v Holandsku v prvých deviatich mesiacoch roku 2025 klesol o 33 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Medzi januárom a septembrom bolo podaných 16.800 prvých žiadostí o azyl, čo je badateľný pokles oproti 25.000 žiadostiam v rovnakom období roku 2024.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
