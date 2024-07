Zamestnávatelia a Únia miest: Zamestnávanie cudzincov je potrebné

Bratislava 4. júla (TASR) - Bez ďalšej podpory zamestnávania cudzincov na Slovensku je ohrozená funkčnosť niektorých odvetví a veľkých podnikov. Je však potrebné prehodnotiť financovanie samospráv tak, aby na podporu zamestnávania cudzincov nedoplácali mestá a ich obyvatelia. Zhodli sa na tom zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR po stretnutí s Úniou miest Slovenska (ÚMS).



"Pracujúci cudzinci s dlhodobým pobytom na Slovensku sú zdaňovaní podobne, ako slovenskí občania. Prispievajú do verejných financií prostredníctvom dane z príjmu, sociálneho a zdravotného poistenia. Práve dane z príjmu fyzických osôb sú rozhodujúcim zdrojom pre mestá, z ktorého financujú služby a infraštruktúru pre všetkých obyvateľov. Avšak dane, ktoré cudzinci odvedú štátu sa do miest nedostanú," uviedla AZZZ SR.



Mestá preto podľa asociácie prichádzajú o významné financie, ktoré by mohli byť použité na ich rozvoj a skvalitnenie služieb. Dodala, že riešenie tohto problému si vyžaduje efektívnu a inkluzívnu stratégiu na všetkých úrovniach tak, aby boli financie spravodlivo a systémovo prerozdelené a zohľadňovali miesto, kde cudzinci žijú.



"Ak mestá a obce nebudú mať dostatočné príjmy z prerozdelenia daní, ktoré tieto skutočnosti zohľadnia, budú nútené svoje služby obmedzovať. Súčasne budú nútené zvyšovať miestne dane a poplatky na pokrytie svojich rozpočtových deficitov, čo bude mať negatívny vplyv aj na občanov a podniky v území," upozornil prezident ÚMS Richard Rybníček.



Táto požiadavka je podľa viceprezidenta AZZZ SR Rastislava Machunka jedným z reálnych podporných opatrení, ktoré pomôže integrácii cudzincov v mestách a vytvorí elementárny predpoklad na riešenie nedostatku pracovných síl na Slovensku.