Pri testovaní zamestnancov spoločnosti zatiaľ problémy neevidujú

Bratislava 29. novembra (TASR) – Firmy zatiaľ neevidujú väčšie problémy pri testovaní zamestnancov na COVID-19. Dôvodom je pravdepodobne aj to, že možnosť povinného testovania sa spomínala dlhšie. Keďže je však mimoriadne zvýšený dopyt po testoch, výzvou pre zamestnávateľov tiež bude, či sa im ich podarí zabezpečiť dostatok. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová.



Problémy spojené napríklad s nedostatkom testov alebo neochotou sa testovať zatiaľ podľa Filovej firmy neevidujú. Pripustila však, že lokálne alebo individuálne sa takéto problémy vyskytnúť môžu. "Relatívne bezproblémový priebeh je zrejme spôsobený aj tým, že možnosť povinného testovania sa spomínala dlhšie a firmy sa k tomu postavili zodpovedne bez ohľadu na absentujúce jasné pravidlá zo strany vlády, v mnohých firmách zamestnávatelia testovali aj predtým, keďže podnikatelia a zamestnávatelia cítia spoločenskú zodpovednosť a snažia sa o proaktívny prístup," dodala hovorkyňa asociácie.



AZZZ zároveň v súvislosti s mimoriadnou situáciou apeluje na komunikáciu so zamestnávateľmi. "Nerozumieme, prečo nie sme k oficiálnym rokovaniam na túto tému pravidelne prizývaní. Vďaka pravidelnej výmene informácií by sa firmy dokázali včas pripraviť na to, čo ich čaká, pričom vzájomnou spoluprácou by sme dokázali odstrániť množstvo problémov ešte v zárodku," podotkla Filová.



Súčasne vzhľadom na zvýšený dopyt označila ako výzvu pre zamestnávateľov zabezpečenie dostatku testov. Poukázala aj na "diskutabilný efekt" pravidelného testovania, pričom AZZZ je skôr za dôraznejšie presadzovanie očkovania.



Skonštatovala tiež, že od vypuknutia pandémie prešli už takmer dva roky a mnohí by tak čakali, že na tretiu vlnu pandémie budeme pripravení. Poznamenala však, že situácia stále nie je pod kontrolou a je mimoriadne vážna. "Zamestnávatelia sa všetky dôležité usmernenia dozvedajú na poslednú chvíľu, čo je absolútne neprijateľné. Času na prípravu je zúfalo málo a naplánovať testovanie napríklad vo veľkom podniku nie je logisticky jednoduché a vyžaduje si dôkladnú prípravu," zdôraznila Filová.



Od pondelka môžu vstúpiť na pracovisko zamestnávateľa iba zamestnanci, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19, sú proti tomuto ochoreniu zaočkovaní, alebo sa môžu preukázať negatívnym testom nie starším ako sedem dní od odberu. Vyplýva to z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.