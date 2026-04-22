AZZZ: Firmy vítajú plánované obnovenie ropovodu Družba
Obnovenie toku cez ropovod Družba predstavuje pre firmy závislé od pravidelných dodávok ropy významný prínos z pohľadu logistickej efektivity a optimalizácie nákladov.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR privítala informácie o pripravovanom obnovení prevádzky ropovodu Družba. Tento krok vníma ako pozitívny signál pre stabilitu dodávok surovín, ako aj pre posilnenie predvídateľnosti podnikateľského prostredia v regióne. Uviedla to v stredu hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.
„Vnímame tento krok ako pragmatické posilnenie energetickej stability regiónu. Diverzifikácia nie je o nahradení jedného zdroja druhým, ale o vytvorení vyváženého portfólia, ktoré dokáže reagovať na meniace sa podmienky trhu,“ konštatoval prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.
Obnovenie toku cez ropovod Družba predstavuje pre firmy závislé od pravidelných dodávok ropy významný prínos z pohľadu logistickej efektivity a optimalizácie nákladov. Najviac sa dotkne rafinérskeho a chemického priemyslu, dopravy a logistiky, energetiky či ťažkého priemyslu, ale sekundárne ovplyvní aj ďalšie odvetvia, uviedla asociácia.
Dodávky ropy cez Družbu firmám znížia tlak na alternatívne a často nákladnejšie trasy, čo významne prispieva k celkovej konkurencieschopnosti podnikov. Asociácia dodala, že kombinácia viacerých trás prispieva k stabilizácii dodávok.
