Malatinský: Gastroprevádzkam hrozí masívne prepúšťanie a krach

Bratislava 20. októbra (TASR) – Oblasť gastrosektora patrí k najzasiahnutejším koronakrízou a väčšina prevádzok je stále stratová. Niektoré podniky vzhľadom na aktuálnu situáciu zostali zatvorené, aby šetrili náklady. V súvislosti s krachom mnohých reštauračných zariadení zároveň hrozí masívne prepúšťanie, upozornili na stredajšej tlačovej konferencii zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a Aliancie slovenskej gastronómie.



Časť podnikov si po dvoch vlnách pandémie nového koronavírusu nestačila vytvoriť dostatočné finančné rezervy a ich zlú finančnú situáciu negatívne ovplyvňuje aj COVID automat. V praxi to znamená výrazné zníženie či zrušenie vyplácanej pomoci, na ktorú sú podnikatelia stále odkázaní. „Tento sektor je mimoriadne zaťažený výdavkami minulosti,“ povedal prezident AZZZ Tomáš Malatinský. Jedna z možností pomoci je podľa Malatinského zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH). V iných krajinách sa podľa neho napriek zníženiu DPH zvýšil jej celkový výber.



Prezident Aliancie slovenskej gastronómie Viliam Pavlovský by okrem zníženia DPH privítal aj návrat opatrenia 3 B ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu podnikov. Zároveň podľa neho gastrosektor trpí po druhej vlne pandémie nedostatkom pracovníkov. „To, čo nám ostalo, je pre nás zlato, ktoré sa usilujeme udržať,“ tvrdí Pavlovský. Pre podniky sú však najväčším nákladom práve zamestnanci, čím je gastrosektor špecifický. Firmy však čelia už tretej vlne pandémie, ktorá obmedzuje ich podnikanie najmä v bordových a čiernych okresoch.



Pavlovský odmietol, že by návrh na zníženie DPH nemal podporu politikov, hoci v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok sa s ním neráta. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podľa neho túto myšlienku „nezhodil zo stola“ a v zásade s takouto pomocou reštauráciám a ďalším prevádzkam údajne súhlasí aj premiér Eduard Heger (OĽANO) či minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Malatinský upozornil, že v gastrosektore pracuje v súčasnosti okolo 160.000 ľudí a spolu s obslužnými prevádzkami je to možno viac ako 200.000 ľudí. Preto by sa mala podľa neho týmto prevádzkam venovať rovnaká pozornosť ako napríklad Volkswagenu Bratislava aj U. S. Steel Košice.