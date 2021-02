Zamestnávatelia: Z prijatých zmien v oblasti stravovania máme obavy

Bratislava 5. februára (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR sa pozerá na prijaté zmeny v oblasti stravovania s obavami. Uviedla to tlačová hovorkyňa AZZZ Miriam Filová v reakcii na novelu Zákonníka práce (ZP), ktorú vo štvrtok (4. 2.) schválila Národná rada (NR) SR.



Priblížila, že vláda mala v rukách možnosť, ako opäť dlhodobo vyriešiť všetky výhrady k fungovaniu stravných lístkov. Naopak, neriešenie viacerých rizík, na ktoré upozorňovali aj verejné inštitúcie, si podľa AZZZ vyžiada v budúcnosti opätovné otvorenie tejto témy.



Zdôraznila, že problémom je podľa AZZZ nárast administratívy vo firmách vďaka pridaniu voľby zamestnanca medzi stravenkami a po novom finančným príspevkom. AZZZ navrhovala ponechať toto rozhodnutie na zamestnávateľovi. Možnosť voľby formy príspevku bude znamenať súbeh viacerých foriem vo firmách, teda vyššiu administratívu a náklady. To je presný opak deklarovaného cieľa vlády zjednodušovať podnikanie a aj fungovanie tohto sociálneho benefitu.



"Tieto zmeny budú mať dosah na tisícky firiem a milión zamestnancov, pre podnikateľov zase nie sú známe podrobnosti, ako bude fungovať voľba zamestnanca. Keďže téma stravných lístkov nie je v čase ekonomických problémov vyvolaných koronakrízou taká dôležitá ako iné, považovali sme za najlepšie odložiť definitívne riešenie tejto problematiky na obdobie po zvládnutí pandémie na Slovensku tak, aby sa podnikatelia na zmeny vedeli pripraviť," povedal Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.



Zmeny sa mali preto podľa AZZZ pripraviť tak, aby sa systém stravného na Slovensku zjednodušil a odbyrokratizoval, ale zároveň aj plnil svoju úlohu. Cestou k tomu je, podobne ako v iných krajinách EÚ, povinná elektronizácia príspevku, teda plošné ukončenie používania papierových stravných lístkov a ich nahradenia kartami či aplikáciami.



"Myslíme si, že vláda SR by mala po nejakom čase prehodnotiť systém príspevku na stravovanie. Už dnes je zrejmé, že dôjde k zvýšeniu administratívy. To je opak toho, čo vláda deklarovala ako cieľ týchto zmien," dodal Nevický.