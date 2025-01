Zamestnávatelia: Nefunkčný kataster brzdí podnikateľské procesy

Bratislava 10. januára (TASR) - Problémy s funkčnosťou katastra majú vážne dosahy aj na podnikateľské prostredie. Spomalenie alebo úplné zastavenie kľúčových procesov spôsobuje stratu obchodných príležitostí, komplikácie pri prevode nehnuteľností, získavaní úverov a plánovaní nových investícií. Informovala o tom v piatok hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová.



"Je absurdné, že v ére digitalizácie musíme vôbec diskutovať o tom, či štát dokáže riadne spravovať a chrániť tak citlivé údaje o občanoch a podnikateľoch. Nefunkčnosť jednej z najdôležitejších inštitúcií výrazne oslabuje dôveru v štátne orgány na Slovensku a negatívne ovplyvňuje rozhodovanie o budúcich investíciách v krajine," uviedol viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.



Asociácia dodala, že oneskorenia v získavaní hypoték a prevodoch vlastníctva vedú k meškaniu pri generovaní príjmov z nových projektov. Ak firma čaká na schválenie prevodu pozemku na začatie výstavby a tento proces sa predĺži, výrazne to naruší jej plánovanie a rozpočtovanie.



Ak by nefungujúci kataster spôsobil vážne škody a podnikatelia by sa cítili poškodení, je podľa AZZZ SR možné, že niektorí z nich by mohli zvažovať právne kroky vrátane žaloby na štát o náhradu ušlého zisku, prípadne za náklady vzniknuté z omeškania projektu alebo nutnosti hľadať alternatívne riešenia.