Zamestnávateľské zväzy:Nová legislatíva môže ohroziť vodárenský sektor

Bratislava 4. februára (TASR) - Schválenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách a takzvaný vodný zákon, nebolo v súlade so stanoveným legislatívnym procesom. Prijatie navrhovaného znenia novely v Národnej rade SR by mohlo spôsobiť destabilizáciu vodárenského sektora, upozornila v utorok Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorá sa vyhradila voči postupu schválenia tejto legislatívy vládou SR.



"Schválením navrhovaného znenia návrhu novely zákona môže dôjsť k ohrozeniu napĺňania základných princípov vykonávania podnikateľskej činnosti v podmienkach právneho poriadku SR, čo bude mať zásadné dosahy na fungovanie vodárenských spoločností. Vzhľadom na vysokú zadlženosť vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií hrozia exekúcie a prepadnutie majetku miest a obcí a destabilizácia sektora vodárenstva. Tento stav vážne ohrozí plynulé zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd," uviedla asociácia.



AZZZ v tejto súvislosti zdôraznila, že návrh novely zákona neprešiel zákonom stanoveným legislatívnym procesom. Na rokovanie vlády bol pritom podľa asociácie pripravený a predložený bez účasti odbornej verejnosti a bez možnosti uplatnenia oprávnených pripomienok dotknutých subjektov. Napriek kritike sociálnych partnerov tak mala vláda posunúť návrh novely zákona na schválenie do Národnej rady SR.



Nová legislatíva je podľa asociácie v rozpore s právom Európskej únie, ústavnoprávnym rámcom a judikatúrou Ústavného súdu SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Nesúhlasné stanovisko AZZZ podporili podľa asociácie počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR aj ďalší sociálni partneri, ako Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy a Odborový zväz Drevo, lesy, voda.



Novelu zákona predloženú Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR prijala vláda v druhej polovici decembra minulého roka. Zmenou legislatívy by mal štát získať predkupné právo na obchodné podiely alebo akcie vlastníkov verejných vodovodov alebo kanalizácií. Predkupné právo odôvodnilo MŽP ochranou strategickej infraštruktúry, zachovaním verejného záujmu a zabezpečením stability a kontinuity služieb. Cieľom novely je taktiež predchádzať zneužívaniu finančných prostriedkov na iné, nesúvisiace účely, čím sa má zabezpečiť, že všetky prostriedky budú reinvestované do udržania, obnovy a rozvoja vodárenskej infraštruktúry.