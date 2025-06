Zamestnávatelia odmietajú návrh eurokomisie na zákaz ruských energií

Bratislava 25. júna (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR ostro odmieta návrh Európskej komisie (EK) na úplný zákaz dovozu ruských energetických surovín, zemného plynu, ropy a jadrového paliva, ktorý je plánovaný od roku 2028. Návrh považuje za krátkozraký, politicky motivovaný a najmä nebezpečný pre energetickú bezpečnosť a ekonomiku členských štátov EÚ, predovšetkým tých vnútrozemských, ako je Slovensko. Uviedla to Miriam Filová, hovorkyňa asociácie.



Upozornila, že EK prichádza s návrhom legislatívy bez podrobných štúdií o vplyve na ceny energií, konkurencieschopnosť priemyslu alebo realizovateľnosť dodávok alternatívneho paliva. Takémuto zásadnému kroku musí podľa nej predchádzať komplexná a odborne podložená analýza.



Slovensko podľa hovorkyne navyše patrí medzi krajiny, ktoré iba čiastočne nahradili dovoz energetických surovín z Ruska - predovšetkým pre logistické a infraštruktúrne obmedzenia. Využívanie ruských zdrojov energetických nosičov bolo a je nevyhnutnou alternatívou pre stabilné zásobovanie energiami.



Zdôraznila, že prechod na neruské dodávky výrazne zvýši výrobné náklady, a tým opäť zníži konkurencieschopnosť slovenských podnikov a firiem.



AZZZ podľa nej očakáva, že odstrihnutie sa od jedného dôležitého zdroja prinesie rast ceny komodity, nárast tranzitných poplatkov na zabezpečenie komodity a zároveň, vzhľadom na nedostatočne vybudovanú prepravnú infraštruktúru v smere západ - východ, môže prísť k mimoriadnej situácii, keď nebudeme vedieť dostať fyzické objemy plynu alebo ropy na Slovensko.



Asociácia vzhľadom na uvedené dôvody preto podľa Filovej navrhuje vytvorenie tímu analytikov, ktorý zmapuje vplyv pripravovanej legislatívy na jednotlivé členské krajiny EÚ. AZZZ takisto navrhuje spustenie okamžitých odborných diskusií so všetkými členskými štátmi EÚ s cieľom vytvoriť kompenzačný mechanizmus pre firmy a domácnosti v krajinách, ktoré budú zákazom dovozu ruských palív najviac zasiahnuté. Hlasovanie by malo byť odsunuté na obdobie, keď budú jasné vplyvy takého kroku a keď budú vyriešené všetky otvorené otázky.



Filová dodala, že AZZZ zároveň presadzuje, aby sa takéto dôležité kroky riešili formou jednohlasných rozhodnutí všetkých členských štátov a nie jednostranne na úrovni EK, bez súhlasu národných vlád.