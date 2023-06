Zamestnávatelia tvrdia, že novela o rozmrazení príplatkov im priťaží

Bratislava 2. júna (TASR) - Novela Zákonníka práce, ktorou sa v účinnosti od 1. júna tohto roka "rozmrazili" príplatky za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov a naviazali sa na minimálnu mzdu, zamestnávateľom priťaží. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová.



"K schváleniu novely došlo bez akejkoľvek odbornej diskusie, napriek zásadnému nesúhlasu všetkých zamestnávateľských tripartitných organizácií, bez relevantného posúdenia vplyvov a dosahov na podnikateľské prostredie, preto s ohľadom na aktuálnu situáciu, ako aj spôsob schválenia považujeme jej prijatie za ranu pod pás," vyjadrila sa Filová. Firmám môže nové nastavenie príplatkov podľa nej spôsobiť negatívne dôsledky. Budú tak musieť šetriť, a to napríklad v oblasti plánovaných investícií, obmedzenia benefitov či v škrtaní personálnych nákladov.



"Pokiaľ malo byť cieľom poslaneckého návrhu zvýšenie príjmu zamestnancov, príplatky mali byť v celom rozsahu oslobodené od daní a odvodov na strane zamestnávateľa aj zamestnanca, ako je to napríklad v Rakúsku a Nemecku," povedala Filová.



Zamestnancom patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu. Za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu má zamestnanec právo na mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu. Za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde je podľa novely za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy.