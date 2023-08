AZZZ: Pri rekreačných poukazoch sa nepozerá na financie podniku

Bratislava 27. augusta (TASR) - Sektor cestovného ruchu podporujú na Slovensku rekreačné poukazy. Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, pokiaľ je zamestnaný v spoločnosti, ktorá má viac ako 50 zamestnancov. Zamestnanec pritom platí 45 % oprávnených nákladov, teda 225 eur z maximálnej možnej sumy stanovenej na 500 eur. Pre zamestnávateľov je to ale komplikácia, pretože sa neberie ohľad na finančnú situáciu podniku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová.



"Rozvoj cestovného ruchu rozhodne podporujeme, treba však dodať, že pri rekreačných poukazoch ťahajú zamestnávatelia za kratší koniec. Nie každá firma dokáže financovať dovolenky zamestnancom, štát im totiž vôbec neprispieva," vyjadrila sa Filová.



Príspevok na rekreáciu môže byť realizovaný buď priamym zaplatením na základe účtovných dokladov, na ktorých musí byť uvedené označenie zamestnanca, ktoré budú odovzdané do 30 dní od zaplatenia. Zamestnanec môže tiež dostať rekreačný poukaz, ktorý je naňho viazaný vo forme elektronickej platobnej karty.



Problémom pri rekreačných poukazoch je podľa AZZZ aj to, že sa neberie ohľad na to, či zamestnávateľ má alebo nemá zdroje a či produkuje zisk alebo stratu. V prípade, ak zamestnanec požiada v zmysle zákona o refundáciu časti dovolenky, zamestnávateľ musí zamestnancovi schválenú sumu uhradiť, aby neporušil zákon.



"Fakt, že ide o povinnosť, spôsobuje firmám komplikácie pretože sa neberie ohľad na finančnú situáciu podniku či iné benefity, ktoré zamestnávateľ už ponúka," uzavrela Filová.