Zamestnávatelia sú znepokojení prístupom rezortu pôdohospodárstva

Bratislava 9. februára (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR so znepokojením sleduje neochotu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nadviazať konštruktívnu debatu so slovenskými poľnohospodármi a potravinármi združenými v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK).



Podľa AZZZ SR sú doterajšie kroky, ktoré za 11 mesiacov prijalo vedenie ministerstva pôdohospodárstva, nekoncepčné, chaotické, škodlivé a hazardujú s už aj tak krehkou potravinovou sebestačnosťou krajiny.



Neštandardná príprava strategického plánu k novej Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP), minimálna forma pomoci z plánu obnovy EÚ, dodatky k nájomným zmluvám od Slovenského pozemkového fondu (SPF) a nesprávne nastavená forma pomoci, sú len niekoľkými príkladmi kritiky na adresu rezortného ministerstva.



"Poslednou kvapkou je podľa AZZZ pripravovaná tzv. redistributívna platba, čo je priama platba odviazaná od produkcie, teda sa poskytuje len za udržiavanie poľnohospodárskej pôdy v stave vhodnom na produkciu. Návrh ministerstva hovorí o výške až 150 eur/hektár (ha) na prvých 28 ha, čím by to bola zďaleka najvyššia redistributívna platba v EÚ," uviedol Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.



Vzhľadom na to, že veľká časť z týchto prostriedkov sa rozdá viac ako 9000 fyzickým osobám nepodnikateľom, ktorí na svojej pôde takmer nič neprodukujú a niektorí sa môžu pohybovať v zóne šedej ekonomiky alebo výmenného obchodu, hovorí AZZZ podľa neho o nekoncepčnom a veľmi neprijateľnom návrhu ministerstva, ktorý by navyše mal platiť už v aktuálnom roku.



"V čase núdzového stavu je presadzovanie takýchto populistických opatrení veľmi nerozvážne a spôsobí akurát výpadok príjmu tým, ktorí vyrábajú potraviny, ohrozí sa ich existencia a prinesie zvyšovanie nezamestnanosti," dodal Nevický.